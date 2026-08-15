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Коммерческая недвижимость на Мальте

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Валлетта
13
Сан Джулианс
8
Слима
26
Msida
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600 объектов найдено
Ресторан, кафе в Birzebbuga, Мальта
Ресторан, кафе
Birzebbuga, Мальта
Ресторан Бирзеббуга Просторное помещение ресторана, расположенное в Бирзеббуге, расположенно…
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Коммерческое помещение в Fgura, Мальта
Коммерческое помещение
Fgura, Мальта
Этот уличный гараж на первом этаже в Фгуре может похвастаться отличным расположением и удобн…
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Магазин в Корми, Мальта
Магазин
Корми, Мальта
Угловой магазин класса 4б, 65м2, в оживленном районе оживленного коммерческого центра - Корм…
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Коммерческое помещение в Гзира, Мальта
Коммерческое помещение
Гзира, Мальта
Гараж от 2 до 3 автомобилей на уровне -2 (Freehold) Измерение: 11 м х 5,20 м
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Коммерческое помещение в Xewkija, Мальта
Коммерческое помещение
Xewkija, Мальта
Это большой гараж или складское помещение под новую застройку. Он может быть прикреплен к ко…
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Коммерческое помещение в Буджибба, Мальта
Коммерческое помещение
Буджибба, Мальта
Количество спален 1
Отличная возможность приобрести готовый ресторан в просторном районе Бугиббы Хороший товароо…
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TekceTekce
Магазин в Xaghra, Мальта
Магазин
Xaghra, Мальта
Эта просторная и универсальная коммерческая недвижимость, расположенная в Рабате, Виктория Г…
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Магазин в Слима, Мальта
Магазин
Слима, Мальта
Отличная возможность приобрести просторную коммерческую недвижимость в одном из самых востре…
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Коммерческое помещение в Xaghra, Мальта
Коммерческое помещение
Xaghra, Мальта
Это один из двух гаражей, оставшихся в новой застройке в Виктории недалеко от больницы. Это …
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Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Выставочный зал площадью 190 кв.м. в центральной части Аттарда расположен недалеко от всех у…
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Другое в Birkirkara, Мальта
Другое
Birkirkara, Мальта
10 гаражей для личного пользования в Биркиркаре
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Кол-во ванных комнат 2
Внимание всем владельцам бизнеса, инвесторам и предпринимателям! Воспользуйтесь этой удивите…
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Коммерческое помещение в Zejtun, Мальта
Коммерческое помещение
Zejtun, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Гараж 8-го уровня в Зейтуне. В широкой улице и спокойной зоне. Он поставляется с задним двор…
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Коммерческое помещение в Ghajnsielem, Мальта
Коммерческое помещение
Ghajnsielem, Мальта
Расположенный в Ghajnsielem, Gozo, этот гараж предлагает редкую возможность приобрести прост…
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Коммерческое помещение в Sannat, Мальта
Коммерческое помещение
Sannat, Мальта
Гараж достаточно большой для автомобиля и мотоцикла или склада. На уровне -1
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Коммерческое помещение в Iklin, Мальта
Коммерческое помещение
Iklin, Мальта
Количество спален 1
Недвижимость Prime Location с непрерывной проходящей торговлей и отличной экспозицией Ideal …
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Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
192 кв. м, современный меблированный офис, расположенный в просторном районе в Биркиркаре, л…
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Коммерческое помещение в Santa Venera, Мальта
Коммерческое помещение
Santa Venera, Мальта
Гараж на уровне улицы с небольшим двором и туалетом. Приблизительно 3.6 X 13 Mt
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Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
3 этажа готового магазина класса 4 в центральном районе Биркиркары в хорошей проходящей торг…
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Коммерческое помещение в Xaghra, Мальта
Коммерческое помещение
Xaghra, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Магазин, расположенный в отличном месте в Гозо
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Marsascala, Мальта
Коммерческое помещение
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Современные апартаменты и пентхаус для современной жизни. Стильный новый проект, предлагающи…
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Коммерческое помещение в Свийи, Мальта
Коммерческое помещение
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Целый блок апартаментов на продажу (полностью меблированный) Свиэки Выдающаяся инвестиционн…
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Другое в San Gwann, Мальта
Другое
San Gwann, Мальта
2 парковочных места в Сан-Гванне в очень центральном районе
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Коммерческое помещение в Paola, Мальта
Коммерческое помещение
Paola, Мальта
Количество спален 2
Двухкомнатная квартира и пентхаус (собственное воздушное пространство) в Паоле. Недвижимость…
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Коммерческое помещение в Naxxar, Мальта
Коммерческое помещение
Naxxar, Мальта
Большой гараж на уровне 5/6 с небольшим задним двором. Это 13 футов X 66 футов с высоким пот…
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Коммерческое помещение в Zabbar, Мальта
Коммерческое помещение
Zabbar, Мальта
"Откройте для себя эти гаражи, расположенные в простом, центральном месте, которое обеспечив…
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Коммерческое помещение в Tarxien, Мальта
Коммерческое помещение
Tarxien, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Блок разработки в Тарксиене доступен для продажи, предлагая отличную инвестиционную возможно…
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Другое в Xaghra, Мальта
Другое
Xaghra, Мальта
Просторный частный гараж на 2 автомобиля доступен на уровне -2, обеспечивая безопасную парко…
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Коммерческое помещение в Zebbug, Мальта
Коммерческое помещение
Zebbug, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Торговые гаражи Zebbug Semi класса 5B с туалетами * 88sqm 500k * 104sqm 600k * 119 кв.м 800к…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Senglea, Мальта
Коммерческое помещение
Senglea, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этот уникальный инвестиционный угловой блок на набережной Сенглеа имеет большой гараж с ориг…
Цена по запросу
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