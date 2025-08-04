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Земельные участки на Мальте

128 объектов найдено
Участок земли в Gudja, Мальта
Участок земли
Gudja, Мальта
Большой участок земли идеально подходит для развития в этом спокойном районе Гуджа. Участок …
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Участок земли в Birzebbuga, Мальта
Участок земли
Birzebbuga, Мальта
Участок земли с разрешениями для конюшен
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Участок земли в Zebbug, Мальта
Участок земли
Zebbug, Мальта
5 Тумоли земли в Зеббуге
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Участок земли в Корми, Мальта
Участок земли
Корми, Мальта
Пустой участок Qormi хорош для разработки, измеряя примерно 140 кв. м в области 4 плюс 1. (2…
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Участок земли в Birzebbuga, Мальта
Участок земли
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 1
3 Тумолы рекреационной земли Расположение в половине дальних границ Бирзеббуги Очень большая…
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Участок земли в Rabat, Мальта
Участок земли
Rabat, Мальта
Площадь: 2150m2 / 2 tumoli 18 м2 комната и водохранилище 400 000 л Очень тихий район с прекр…
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Участок земли в Xewkija, Мальта
Участок земли
Xewkija, Мальта
Эта недвижимость для продажи является обширным участком земли размером 10000 кв.м., идеально…
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Участок земли в Xewkija, Мальта
Участок земли
Xewkija, Мальта
Количество спален 1
Продается в жилом районе в Xewkija следующие участки земель.••Участок А имеет общую площадь …
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Участок земли в Корми, Мальта
Участок земли
Корми, Мальта
Участок земли, идеально подходящий для коммерческого использования в Хандаке Участок около 3…
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Участок земли в Гзира, Мальта
Участок земли
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Участок земли площадью 1300 кв.м. в очень хорошем жилом районе с разрешениями на 34 единицы …
Цена по запросу
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Участок земли в Сан Джулианс, Мальта
Участок земли
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 1
Участок, расположенный в этом очень востребованном районе Paceville Permits в руке, чтобы по…
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Участок земли в Marsascala, Мальта
Участок земли
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Земля 2000 квадратных метров с разрешениями
Цена по запросу
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Участок земли в Xewkija, Мальта
Участок земли
Xewkija, Мальта
Количество спален 1
XEWKIJA GOZO: В настоящее время для покупки доступен участок земли размером 23 фута на 70 фу…
Цена по запросу
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Участок земли в Luqa, Мальта
Участок земли
Luqa, Мальта
Количество спален 1
Большой участок очень близок к строительной схеме в этом спокойном районе Луки. Недвижимость…
Цена по запросу
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Участок земли в Виктория, Мальта
Участок земли
Виктория, Мальта
Участок для застройки расположен в центральном районе Виктории, рядом со всеми удобствами. Э…
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Участок земли в Rabat, Мальта
Участок земли
Rabat, Мальта
Поле площадью 4500 кв. м в Рабате (4 Томнита). Собственность является собственностью
Цена по запросу
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Участок земли в Santa Venera, Мальта
Участок земли
Santa Venera, Мальта
Участок площадью около 615 квадратных метров, расположенный в этом тихом жилом районе Санта-…
Цена по запросу
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Участок земли в Gharghur, Мальта
Участок земли
Gharghur, Мальта
Два поля в Гаргуре примерно в 1263 кв.м. каждое расположено в районе ODZ, имеющем площадь ок…
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Участок земли в Zebbug, Мальта
Участок земли
Zebbug, Мальта
Возможность приобрести этот большой участок в этом тихом жилом районе Зеббуг. Участок может …
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Участок земли в Sannat, Мальта
Участок земли
Sannat, Мальта
Gozo Bargain!!! Сайт Sannat для 2 домов, которые могут быть проданы либо как сюжетная квале …
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Участок земли в Zejtun, Мальта
Участок земли
Zejtun, Мальта
8 беспорядков на земле в окрестностях Зейтуна нет прямого доступа к автомобилю, а имущество …
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Участок земли в Xaghra, Мальта
Участок земли
Xaghra, Мальта
поле в долине Свици aprox 1/2 tomna
Цена по запросу
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Участок земли в Rabat, Мальта
Участок земли
Rabat, Мальта
Количество спален 1
Новинка на рынке - участок земли площадью 300 кв.м. с заявкой, поданной на разрешение на вил…
Цена по запросу
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Участок земли в Мджарр, Мальта
Участок земли
Мджарр, Мальта
Количество спален 1
Они представляют собой 2 куска земли площадью около 250 кв.м каждый. Стоимость 48 000 евро каждый
Цена по запросу
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Участок земли в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Участок земли
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 1
2 Большие соседние дома размером около 300 кв.м., с беспрепятственным видом на море. Идеальн…
Цена по запросу
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Участок земли в Fgura, Мальта
Участок земли
Fgura, Мальта
Размер участка от 1-го этажа 120 кв.м плюс дополнительный двор. Можно строить до линии. Мень…
Цена по запросу
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Участок земли в Мджарр, Мальта
Участок земли
Мджарр, Мальта
Количество спален 1
4 Тумоли рекреационной земли в этом мирном районе в Зеббиге, известном как l-Imselliet. Дост…
Цена по запросу
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Участок земли в Birzebbuga, Мальта
Участок земли
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 1
6 Тумоли пахотной земли в спокойном районе Б'Бугии, откуда открывается великолепный вид на с…
Цена по запросу
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Участок земли в Корми, Мальта
Участок земли
Корми, Мальта
Участок в промышленной зоне для строительства гаражей, складов и офисов площадью 30 м х 47 м…
Цена по запросу
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Участок земли в Xewkija, Мальта
Участок земли
Xewkija, Мальта
Этот главный участок земли расположен на окраине красивой деревни Xewkija. Большой участок з…
Цена по запросу
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