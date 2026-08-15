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Пентхаусы на Мальте

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672 объекта найдено
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасный пентхаус на 3-м этаже, который долгое время находился на Мальте Зеббуг. Он состои…
Цена по запросу
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Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Продается в Plan 2-Bedroom Penthouse в Слиме Прекрасная возможность получить современный пе…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в одном из самых востребованных жилых районов Биркиркары, этот яркий и воздушн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Мджарр, Мальта
Пентхаус
Мджарр, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Готовый к переезду в пентхаус в красивом Мгарре Откройте для себя этот исключительный пентх…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время продается большой пентхаус, за исключением дверей и ванных комнат. Он вклю…
Цена по запросу
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Пентхаус в Nadur, Мальта
Пентхаус
Nadur, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный PENTHOUSE с потрясающим видом на море в Надуре, Гозо Расположенный в одном из сам…
Цена по запросу
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TekceTekce
Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями, расположенный в отличном районе Ta Giorni St Julians, идеально подхо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Просторная 1 спальня + 1 исследование Пентхаус с видом на страну Новый PH расположен в вост…
Цена по запросу
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Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный пентхаус для продажи по плану в востребованном районе Мсида, предлагающий просто…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продажа пентхауса в Марсальфорне, Гозо (форма Shell) Расположенный в современном двухэтажном…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Все еще планируйте большие квартиры в Марсаскале с террасами с видом на ODZ, гаражи необязат…
Цена по запросу
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Пентхаус в Ghajnsielem, Мальта
Пентхаус
Ghajnsielem, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ghajnsielem, Gozo Penthouse | 106.4m2 Внутренние | 3 спальни | Форма оболочки Расположенный…
Цена по запросу
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Пентхаус в Pieta, Мальта
Пентхаус
Pieta, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Современный и стильный пентхаус в Пита, законченный по высоким стандартам и готовый к переез…
Цена по запросу
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Пентхаус в Qala, Мальта
Пентхаус
Qala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями в Кала Гозо, очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойс…
Цена по запросу
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Пентхаус в Santa Venera, Мальта
Пентхаус
Santa Venera, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выбор из 2 новых пентхаусов в небольшом квартале, расположенном в очень тихом районе в Санта…
Цена по запросу
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Пентхаус в Nadur, Мальта
Пентхаус
Nadur, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус для продажи в Надуре 138 м2, 2 спальни (форма оболочки) Повысьте свой образ жизни …
Цена по запросу
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Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус с 3 спальнями в Слиме очень центральный и близок ко всем недугам. В двух минутах от…
Цена по запросу
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Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Яркий и воздушный просторный PENTHOUSE в отличном месте в Слиме. Наличие передней и задней т…
Цена по запросу
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Пентхаус в Qala, Мальта
Пентхаус
Qala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
СПАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНТУЗ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВИДЫ СТРАНЫ ОДЗ - УСЛУГИРОВАНИЕ С КОММУНАЛЬНЫМ ПОЛОМ Недвиж…
Цена по запросу
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Пентхаус в Qawra, Мальта
Пентхаус
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Расположен в нескольких шагах от моря, в популярном городе Кавра. Участок состоит из двух бл…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
GZIRA, ExcEPTIONAL THREE BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE Замечательная резиденция, предлагающая в…
Цена по запросу
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Пентхаус в Xewkija, Мальта
Пентхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 2
Продается пентхаус в Xewkija, Gozo Откройте для себя исключительную жизнь на открытом воздух…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый 3-комнатный пентхаус на продажу Откройте для себя этот просторный пентхаус с 3 спальн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Dingli, Мальта
Пентхаус
Dingli, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Большой пентхаус площадью около 158 кв. м, расположенный в этой мирной деревне Дингли. Разме…
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя роскошь жизни в этом исключительном пентхаусе с тремя спальнями, предназна…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус на окраине Бирзеббуги 3 спальни 2 террасы Блок из четырех
Цена по запросу
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Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Просторный пентхаус с 2 спальнями и 3 ванными комнатами, в настоящее время запланированный и…
Цена по запросу
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Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квадратный пентхаус с огромной террасой в плане Исключительная возможность приобрести прост…
Цена по запросу
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Пентхаус в Mqabba, Мальта
Пентхаус
Mqabba, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Захватывающий 3-Bed, 3-Bath Penthouse в Мкаббе с величественным ODZ Виды Испытайте вершину …
Цена по запросу
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Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
1 спальня (с люксом), гардероб для прогулок, главная ванная комната с механической вентиляци…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости на Мальте

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