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Жильё в Валлетте, Мальта

квартиры
11
дома
4
15 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Валлетта, Мальта
Квартира 2 спальни
Валлетта, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасно переоборудованная КВАРТИРА на 4 этаже с очень привлекательной планировкой, комнаты…
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Валлетта, Мальта
Дом 1 спальня
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Большой непереоборудованный таунхаус-палаццо в престижном районе Валлетты. Недвижимость сост…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Валлетта, Мальта
Квартира 3 спальни
Валлетта, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошно отделанные апартаменты, расположенные в самом сердце столицы Валлетта. Размещение в…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Валлетта, Мальта
Дом 5 спален
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
По-настоящему красивый дом с характером, переоборудованный и спрятанный за садами Нижней Бар…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Валлетта, Мальта
Квартира 1 спальня
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
A corner Shop with Class 4C Permits No Cooking can be Done Ideal as a snack Bar Set in a ver…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Валлетта, Мальта
Квартира 3 спальни
Валлетта, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающий мезонет в Валлетте с захватывающими видами Этот полностью меблированный мезонет…
Цена по запросу
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Таунхаус в Валлетта, Мальта
Таунхаус
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
VALLETTA: A beautiful townhouse in the capital city is being sold fully furnished. This prop…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Валлетта, Мальта
Квартира 1 спальня
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Совершенно новый на рынке — этот светлый и просторный мезонет. Планировка представляет собой…
Цена по запросу
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Таунхаус в Валлетта, Мальта
Таунхаус
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус в Валлетте идеально подходит для B n b или инвестиций в аренду, состоит из гостиной…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Валлетта, Мальта
Квартира 3 спальни
Валлетта, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно отремонтированная дизайнерская квартира на третьем этаже в тупике в Валлетте. В этих…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Валлетта, Мальта
Квартира 2 спальни
Валлетта, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира в Валлетте. 2 спальни, кухня/столовая, боковой вид на море, 1 большая ванная комнат…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Валлетта, Мальта
Квартира 1 спальня
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Валлетта - Это потрясающий мезонет с 1 спальней и 1 ванной комнатой в самом сердце столицы В…
Цена по запросу
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Пентхаус в Валлетта, Мальта
Пентхаус
Валлетта, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухуровневый пентхаус с прекрасным видом на море Валлетты, Слимы и гавани. Размещение состо…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Валлетта, Мальта
Квартира 1 спальня
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Только что отремонтированная и полностью меблированная однокомнатная квартира, часть историч…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Валлетта, Мальта
Квартира 2 спальни
Валлетта, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Очень ухоженная квартира на первом этаже в самом сердце столицы Валлетты. Недвижимость состо…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Валлетте, Мальта

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