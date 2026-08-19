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Жилье в Zebbug, Мальта

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квартиры
59
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25
98 объектов найдено
Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в тихом районе, но удобно близком к повседневным удобствам, этот исключительны…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zebbug, Мальта
Квартира 2 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ZEBBUG - NEW ON THE MARKET - 81 кв.м с открытой площадью около 17 кв.м. Квартира второго эта…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Zebbug, Мальта
Квартира 1 спальня
Zebbug, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Угловые апартаменты Марсальфорн Последние доступные 1 спальные апартаменты Все единицы вход…
Цена по запросу
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
НОВОСТИ НА МАРКЕТЕ в Марсальфорне Проект расположен на окраине Марсальфорна. Распространяет…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Необращенный Дом Персонажа в востребованном Зеббуге, предлагаемый с оригинальным килебом и о…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ZEBBUG - NEW ON THE MARKET - Пентхаус, являющийся частью умных новых блоков, обслуживаемых л…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Zebbug, Мальта
Квартира 2 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем потрясающую новую недвижимость на рынке в Зеббуге, Мальта! Эта современная квар…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Zebbug, Мальта
Квартира 1 спальня
Zebbug, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Развитие находится на мирной окраине Зеббуга, в окружении мальтийской сельской местности. Эт…
Цена по запросу
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Квартира в Zebbug, Мальта
Квартира
Zebbug, Мальта
Красивый мезонет первого этажа площадью 150 квадратных метров, предлагающий изысканные жилые…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Zebbug, Мальта
Квартира 1 спальня
Zebbug, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры, образующие 5 блоков A / B / C / D / E, обслуживаемые лифтом и спроектированные в с…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя редкую возможность в самом сердце очаровательной деревни Зеббуг: удивитель…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zebbug, Мальта
Квартира 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Zebbug, квартира на третьем этаже, состоящая из кухни / гостиной / столовой открытого плана,…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продажа пентхауса в Марсальфорне, Гозо (форма Shell) Расположенный в современном двухэтажном…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zebbug, Мальта
Квартира 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью меблированная 3-комнатная квартира с бассейном Marsalforn, Gozo Всего в нескольки…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающий 3-спальный террасный дом в окрестностях Зеббуга. Гараж и полное воздушное простр…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя эту редкую жемчужину в сердце Зеббуга, очаровательного дома персонажей, ко…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Редкий кусок мальтийского наследия: изысканный дом характера в Зеббуге Откройте для себя веч…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Zebbug, Мальта
Квартира 1 спальня
Zebbug, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
MARSALFORN APARTMENT: Прекрасная возможность приобрести эту однокомнатную квартиру в форме о…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 4 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Расположенный в очаровательной деревне Зеббуг, этот непревращенный дом персонажа предлагает …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zebbug, Мальта
Квартира 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательная современная жизнь в одном из лучших районов Зеббага Эта трехкомнатная кварти…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-комнатный известняковый пентхаус Marsalforn, Гозо Расположенный в том же востребованном р…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в дом вашей будущей мечты! Эта недвижимость представляет собой потрясающий …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасный фермерский дом, расположенный на окраине Зеббуга и наслаждающийся полной конфиден…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zebbug, Мальта
Квартира 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новый план полностью закончен 3 спальни, 3 квартиры в ванной комнате в Zebbug Freehold Выбо…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в городе Зеббуг, этот грандиозный таунхаус представляет собой действительно ре…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Элегантный двухгранный таунхаус, расположенный примерно на 1500 кв.м., эта редкая возможност…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Zebbug, Мальта
Дом 4 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в очаровательном городе Зеббуг, этот впечатляющий дом персонажа насчитывает бо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zebbug, Мальта
Квартира 3 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Мезонет первого этажа очень расположен в центре и рядом со всеми удобствами, но в тихой обст…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Duplex Penthouse - Marsalforn (на Холде 28/10/2025) Пентхаус 11 3 спальни - 2 ванные комнаты…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта коллекция из шести таунхаусов, расположенных в центре деревни Зеббуг, предлагает редкую …
Цена по запросу
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