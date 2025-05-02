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Жильё во Флориане, Мальта

квартиры
7
9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Флориана, Мальта
Квартира 2 спальни
Флориана, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Почувствуйте непревзойденную роскошь в этих изысканных апартаментах с двумя спальнями во Фло…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Флориана, Мальта
Квартира 2 спальни
Флориана, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Многоквартирный дом во Флориане, который будет продаваться как здание в форме оболочки, сост…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Флориана, Мальта
Квартира 3 спальни
Флориана, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Ухоженные апартаменты с гостиной, столовой, кухней, тремя спальнями, ванной комнатой и балко…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Флориана, Мальта
Квартира 3 спальни
Флориана, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная недалеко от всех удобств во Флориане, эта КВАРТИРА предлагается в готовом сост…
Цена по запросу
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Пентхаус в Флориана, Мальта
Пентхаус
Флориана, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Почувствуйте непревзойденную роскошь в изысканном пентхаусе с тремя спальнями и двумя спальн…
Цена по запросу
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Таунхаус в Флориана, Мальта
Таунхаус
Флориана, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Угловой таунхаус с гаражом на две машины, соединенным между собой на уровне улицы. Эта уника…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Флориана, Мальта
Квартира 1 спальня
Флориана, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Двухуровневый мезонет в престижном районе Флорианы. Недвижимость также включает подвал с ком…
Цена по запросу
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Таунхаус в Флориана, Мальта
Таунхаус
Флориана, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус во Флориане с видом на три города и Гранд-Харбор можно переоборудовать в прекрасный…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Флориана, Мальта
Квартира 3 спальни
Флориана, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти прекрасно представленные апартаменты с 3 спальнями и 2 ванными комнатами являются воплощ…
Цена по запросу
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