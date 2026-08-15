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Дома на Мальте

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Слима
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Northern Region
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Gozo Region
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628 объектов найдено
Дом 4 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 4 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Спрятанный в тихом частном переулке в желанной УЦА Биркиркары, этот исключительный современн…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Буджибба, Мальта
Дом 3 спальни
Буджибба, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в желательном районе между Салиной и Наксхаром, этот полностью меблированный т…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в тихом жилом районе, этот вместительный террасный дом обеспечивает комфортную…
Цена по запросу
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом 3 спальни в Luqa, Мальта
Дом 3 спальни
Luqa, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в деревенском центре Луки в пределах городской заповедной зоны, этот террасный…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Luqa, Мальта
Дом 3 спальни
Luqa, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в деревенском центре Луки в пределах городской заповедной зоны, этот террасный…
Цена по запросу
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Таунхаус в Mosta, Мальта
Таунхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этот безупречный, полностью меблированный традиционный мальтийский таунхаус, расположенный в…
Цена по запросу
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TekceTekce
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3-спальный таунхаус в Зейтуне, очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойство в…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в тихом районе, но удобно близком к повседневным удобствам, этот исключительны…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Валлетта, Мальта
Дом 5 спален
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
По-настоящему красивый дом, преобразованный и спрятанный за садами Нижней Барракки, с прекра…
Цена по запросу
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Таунхаус в Santa Venera, Мальта
Таунхаус
Santa Venera, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый таунхаус продается полупереоборудованным с садом площадью 270 кв.м в Санта-Венера.к…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Bahrija, Мальта
Дом 3 спальни
Bahrija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта собственность в Бахридже занимает примерно 637 квадратных метров в спокойной жилой и сел…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Mqabba, Мальта
Дом 3 спальни
Mqabba, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается недвижимость: восхитительный Дом Персонажа в Мкаббе, предлагающий отличный потенци…
Цена по запросу
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Таунхаус в Флориана, Мальта
Таунхаус
Флориана, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Расположенный в главном районе УЦА Флорианы, этот исключительный таунхаус представляет собой…
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Qrendi, Мальта
Дом 1 спальня
Qrendi, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный на просторном участке площадью 2400 кв.м, этот традиционный фермерский дом в К…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Представляем превосходную виллу, доступную для продажи в форме раковины, семейное жилье. Это…
Цена по запросу
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Таунхаус в Марса, Мальта
Таунхаус
Марса, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с 2 спальнями в Марсе. Очень центральная и близкая ко всем удобствам. Это свойство …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Готовы к переезду в полуотдельный террасный дом в Заббаре Откройте для себя этот красиво за…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Qrendi, Мальта
Дом 3 спальни
Qrendi, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя вечный шарм в сочетании с современным комфортом в этом исключительном таун…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Xaghra, Мальта
Дом 3 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Террасовый дом, расположенный в этом районе UCA Виктории. Недвижимость состоит из приветстве…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Qala, Мальта
Дом 4 спальни
Qala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Фермерский дом расположен на окраине и мирной деревне QALA, но близко ко всем удобствам. Это…
Цена по запросу
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Дом в Bahrija, Мальта
Дом
Bahrija, Мальта
Расположенная в живописной сельской местности Бахриджи, эта ферма из 10 тумоли является проц…
Цена по запросу
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Таунхаус в Dingli, Мальта
Таунхаус
Dingli, Мальта
Количество спален 3
Очаровательная для продажи недвижимость в востребованной деревне Дингли этот 3-спальный таун…
Цена по запросу
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Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус в Рабате с большим задним садом и полным воздушным пространством. Недвижимость имее…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Перестроенный дом с характером, расположенный в Заббаре, недавно построенный и законченный в…
Цена по запросу
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Таунхаус в Xaghra, Мальта
Таунхаус
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Виктория Таунхаус: первый дом, Этот хорошо спланированный таунхаус в Виктории, Гозо предлага…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Сан Лоренц, Мальта
Дом 3 спальни
Сан Лоренц, Мальта
Количество спален 3
Исторический дом / Бывшая мельница UCA Area, Сан-Лоренц, Гозо Редкая возможность приобрести…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zabbar, Мальта
Таунхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается: очаровательный террасный дом в Заббаре Этот уютный, полностью меблированный двух…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ATTARD | EXCLUSIVE SOLE AGENCY | LUXURY FULLY DETACHED VILLA WITH POOL - Только с Excel Home…
Цена по запросу
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Таунхаус в Balzan, Мальта
Таунхаус
Balzan, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот недавно перечисленный таунхаус имеет три спальни и три ванные комнаты, расположенные в …
Цена по запросу
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Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Редкая 6-комнатная арендная инвестиционная недвижимость в Паоле, 3-этажный дом, исключительн…
Цена по запросу
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