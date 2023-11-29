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Дома на Мальте

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21 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мальта
VIP
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Apartment in Sliema
€1,48 млн
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Бунгало 3 спальни в Меллиха, Мальта
Бунгало 3 спальни
Меллиха, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Поместье Санта-Мария ( MELLIEHA ) – Бунгало с тремя спальнями в хорошем размере, построенное…
€1,80 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Cospicua, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Cospicua, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Опыт Роскошная Жизнь в Каппаре: Изысканная Двухквартирная Вилла для продажи в Элитном Мальте…
€1,10 млн
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Вилла в Saint John, Мальта
Вилла
Saint John, Мальта
Количество этажей 2
€1,20 млн
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Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
Это потрясающее двухквартирное бунгало в Сан-Паул-Тат-Тарга, Наксар, предлагает захватывающи…
€1,99 млн
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Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Меллиха, Мальта
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Меллиха, Мальта
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в действительно исключительную собственность, расположенную в одном из самы…
€3,20 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
€1,25 млн
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Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Qawra, Мальта
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Qawra, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
€1,55 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,25 млн
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Дом 5 спален с балконом, с бассейном, с гаражом в Xaghra, Мальта
Дом 5 спален с балконом, с бассейном, с гаражом
Xaghra, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
These Farmhouse's forming part of a new development in this quiet area of Gozo are now up fo…
€760,000
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Дом 3 спальни с балконом, с ванной, с EN SUITE в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни с балконом, с ванной, с EN SUITE
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Spacious townhouse located in a quiet UCA area within Zebbug, Malta.Currently being built an…
€495,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с бассейном, с гаражом в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни с балконом, с бассейном, с гаражом
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
€2,80 млн
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Коттедж 3 спальни с мебелью, с гаражом, с камином в Birkirkara, Мальта
Коттедж 3 спальни с мебелью, с гаражом, с камином
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Located in Madliena, this spacious (approx. 170sqm), well maintained and designed top floor …
€650,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
SOLE AGENTS: This recently restored, double fronted townhouse/ palazzino is truly unique …
€925,000
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Вилла 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 139 м²
Количество этажей 1
Бидния - полностью отделенная вилла в Биднии на высоте более 7000 м и более 2; земля с ландш…
€3,30 млн
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Naxxar, Мальта
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Naxxar, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
NAXXAR - искусно преобразованный Дом Характер в роскошный дом со всеми современными удобства…
€1,60 млн
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Вилла 4 спальни в Attard, Мальта
Вилла 4 спальни
Attard, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
ATTARD - Высококачественная вилла на 530 м² земли, состоящая из прихожей, большой отдельной …
€1,78 млн
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Вилла 5 спален в Iklin, Мальта
Вилла 5 спален
Iklin, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 389 м²
IKLIN - Полуотдельная вилла в роскошной вилле, но очень близко к удобствам. У входа мы наход…
€1,20 млн
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Дом 4 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 4 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 475 м²
€1,15 млн
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Дом 10 спален в Naxxar, Мальта
Дом 10 спален
Naxxar, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
NAXXAR - Дом персонажа, расположенный в лучшем районе Наксара, в окружении характера и очаро…
€1,90 млн
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Параметры недвижимости на Мальте

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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