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Жилье в Msida, Мальта

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45
дома
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48 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Msida, Мальта
Квартира 1 спальня
Msida, Мальта
Количество спален 1
Выбор из 1, 2 и 3 спален будет завершен в форме оболочки к августу 2021 года. Цены варьируют…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Msida, Мальта
Квартира 1 спальня
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот мезонет Msida предлагает современную жилую, кухню и столовую открытой планировки, предн…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Msida, Мальта
Квартира 1 спальня
Msida, Мальта
Количество спален 1
Блок из 2 апартаментов в очень хорошем месте в Мисиде рядом с университетом продается вместе…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Msida, Мальта
Квартира 3 спальни
Msida, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Msida: Яркая и просторная 3-комнатная квартира в Msida площадью 150 кв.м. Состоит из простор…
Цена по запросу
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Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Представляем потрясающую недвижимость, расположенную в популярном районе Мсида. Этот пентхау…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Msida, Мальта
Квартира 2 спальни
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта четырехэтажная двухкомнатная квартира в Мисиде является частью недавно запущенного проек…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Msida, Мальта
Квартира 3 спальни
Msida, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира 1-го этажа Msida Отличная возможность приобрести полностью меблированную квартиру …
Цена по запросу
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Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот стильный двухкомнатный, двухкомнатный полностью меблированный пентхаус предлагает захва…
Цена по запросу
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Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный пентхаус для продажи по плану в востребованном районе Мсида, предлагающий просто…
Цена по запросу
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Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
1 Спальня Пентхаус с собственным воздушным пространством в Мсиде. Пентхаус поставляется с бо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Msida, Мальта
Квартира 3 спальни
Msida, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая квартира в Имсиде: яркая, современная недвижимость, предлагающая комфортное, готовое к…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Msida, Мальта
Квартира 1 спальня
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта полностью меблированная квартира с одной спальней в Мисиде - это первоклассная возможнос…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Msida, Мальта
Квартира 1 спальня
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот современный блок квартир-студий расположен в желательном районе Мсида. Он предлагает от…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Msida, Мальта
Квартира 1 спальня
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот жилой квартал в Мсиде предлагает готовые единицы, с различными планировками для удовлет…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Msida, Мальта
Квартира 1 спальня
Msida, Мальта
Количество спален 1
Яркая и практичная квартира с 1 спальней в Мсиде рекламируется как недвижимость для продажи.…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Msida, Мальта
Квартира 1 спальня
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Msida - новый на рынке широкий ассортимент 1, 2 и 3 спальни, мезонеты, апартаменты и пентхау…
Цена по запросу
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Таунхаус в Msida, Мальта
Таунхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Мсида Таунхаус Очаровательная традиционная Таунхаус, расположенный в востребованной городско…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Msida, Мальта
Квартира 3 спальни
Msida, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с 3 спальнями, уже построенная, состоящая из 1 ванной комнаты, K/L/D, умывальной и …
Цена по запросу
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Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 1
Этот потрясающий пентхаус является воплощением роскошной жизни. Расположенный в отличном мес…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Msida, Мальта
Квартира 4 спальни
Msida, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Просторные 4-комнатные апартаменты в Msida Конец 2027 года Выбор просторных 4-комнатных, 2-…
Цена по запросу
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Квартира 5 спален в Msida, Мальта
Квартира 5 спален
Msida, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новая, высоко законченная квартира Seafront в Мсиде, площадью около 160 кв.м. Про…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Msida, Мальта
Квартира 1 спальня
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты 5-го этажа, с дополнительным гаражом / Freehold / 1 спальня плюс 1 кабинет / 1 в…
Цена по запросу
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Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус в тихом районе в Мсиде, но рядом со всеми удобствами. Проживание включает в себя пр…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Msida, Мальта
Квартира 3 спальни
Msida, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Эта просторная 3-спальная квартира с 1 ванной комнатой в Мсиде является идеальной недвижимос…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Msida, Мальта
Квартира 1 спальня
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира в Мсиде включает в себя завершенные ванные комнаты и внутренние двери и включает жи…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Msida, Мальта
Квартира 2 спальни
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выбор квартир в очень хорошем районе в Мсиде. Проживание включает в себя просторную кухню / …
Цена по запросу
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Таунхаус в Msida, Мальта
Таунхаус
Msida, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в востребованном районе Мсида, этот просторный таунхаус предлагает практичную …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Msida, Мальта
Квартира 1 спальня
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Яркая и гостеприимная квартира в Мсиде, полностью меблированная и готовая к переезду. Хорошо…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Msida, Мальта
Квартира 2 спальни
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
На продажу в востребованном поселке Мсида выставлены эти 2 совершенно новых жилых комплекса …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Msida, Мальта
Квартира 2 спальни
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты 3-го этажа расположены в хорошем районе для аренды в Мсиде недалеко от Санта-Вен…
Цена по запросу
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