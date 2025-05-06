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Жильё в Zejtun, Мальта

квартиры
39
дома
16
55 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Отличная возможность для тех, кто покупает впервые. Квартира на втором этаже в очень тихом р…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Поднятый трехкомнатный мезонет на первом этаже в Зейтуне! Состоит из просторной гостиной, тр…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Террасные апартаменты на третьем этаже. Недвижимость включает в себя большую кухню и гостину…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
ПЕНТХАУС, состоящий из 3 спален, 1 ванной комнаты и смежной ванной комнаты, кухни/гостиной и…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Zejtun, Мальта
Дом 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Хороший неперестроенный дом с характером, расположенный в центральной деревне Зейтун.•При вх…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается новая квартира на первом этаже в Зейтуне. Она состоит из кухни/столовой/гостиной, …
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Zejtun, Мальта
Дом 4 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Переоборудованный фермерский дом в Зейтуне. Сохранилось множество подлинных исторических осо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Пентхаус, состоящий из 2 спален, ванной комнаты и смежной ванной комнаты, кухни/гостиной и п…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время планируется выбор пентхаусов, расположенных в тихом жилом районе в Зейтуне…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Zejtun, Мальта
Дом 5 спален
Zejtun, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Рядовой дом с 5 спальнями, 1 ванной комнатой, туалетом и собственным воздушным пространством…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 1
УГЛОВОЙ ПЕНТХАУС, состоящий из 1 спальни, 1 большого кабинета, кухни/гостиной, 1 ванной комн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 1 спальней в центральном районе и недалеко от всех удобств в Зейтуне. Эта недвижи…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта квартира имеет квадратную планировку и нуждается в небольшом обновлении. Имеет открытую …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Zejtun, Мальта
Дом 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Дом с характером в Зейтуне. Этот уникальный и полный потенциала неперестроенный дом находитс…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти потрясающие апартаменты с 3 спальнями и 2 ванными комнатами являются воплощением совреме…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Zejtun, Мальта
Дом 5 спален
Zejtun, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Большой, прекрасный, не перестроенный дом с характером, 2 внутренними дворами, воздушным про…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты на третьем этаже, часть блока из 6 домов - С лифтом - Готовые и высококачественн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Захватывающая возможность приобрести пентхаус в Зейтуне! Этот просторный пентхаус может похв…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Таунхаус с 3 спальнями в Зейтуне, в самом центре и близко ко всем удобствам. Эта недвижимост…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Первый этаж, три двухместных спальни-мезонета с двумя ванными комнатами, одна из которых сме…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается новая квартира на возвышении в Зейтуне. Она состоит из кухни/столовой/гостиной, 2 …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатный мезонет на первом этаже в Зейтуне, в самом центре и близко ко всем удобствам, …
Цена по запросу
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Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус — мечта каждого домовладельца! Расположенный в очаровательном горо…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Zejtun, Мальта
Дом 4 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Дом с характером в самом сердце Зейтуна Рядом со всеми удобствами, включая церковь, главную …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время на плане выбор квартир, первый, второй и третий этажи, расположенные в тих…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этот красивый таунхаус в Зейтуне расположен на очень тихой улице. С гаражом на 2 машины Полн…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
2 квартиры в том же блоке все еще на стадии планирования, будут проданы в готовом виде и буд…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Красивая и высококачественно отделанная квартира на 1 этаже на продажу в Зейтуне. Она состои…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Мальта Этот очаровательный мезонет в Зейтун, Мальта, обязательно нужно увидеть всем, кто ищ…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 3 спальнями на втором этаже в Зейтуне. Очень центральное расположение и близко ко…
Цена по запросу
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