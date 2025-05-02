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Жильё в Hamrun, Мальта

квартиры
27
дома
13
40 объектов найдено
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Этот пентхаус с 1 спальней является частью новой будущей резиденции в Хамруне и продается по…
Цена по запросу
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Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Пентхаус в небольшом блоке продается с отделкой, включая ванные комнаты и внутренние двери. …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 3 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Готовый мезонет на первом этаже в очень тихом районе Хамруна, рядом со всеми удобствами. Эта…
Цена по запросу
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Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатный двухуровневый пентхаус в Хамруне, в самом центре, но в тихом районе и недалеко…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Hamrun, Мальта
Квартира 1 спальня
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Представляем мезонет с 1 спальней и 1 ванной комнатой на продажу, идеально подходящий для од…
Цена по запросу
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Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой таунхаус с 3 спальнями и двуспальной кроватью, расположенный в традиционном централь…
Цена по запросу
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Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высококачественный переоборудованный дом с собственным воздушным пространством, фригольдом и…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Hamrun, Мальта
Квартира 1 спальня
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Мезонет на возвышении с воздушным пространством, имеющий одну спальню, одну ванную комнату и…
Цена по запросу
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Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новый меблированный ПЕНТХАУС, расположенный между Хамруном и Сент-Венерой, включа…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время планируется мезонет на первом этаже в Хамруне, площадью около 135 кв. м. Р…
Цена по запросу
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Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с 4 спальнями в Хамруне. Эта недвижимость состоит из 10 комнат, включая 2 ванные ко…
Цена по запросу
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Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатный двухуровневый пентхаус в Хамруне, в самом центре, но в тихом районе и недалеко…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Hamrun, Мальта
Квартира 1 спальня
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
NA
Цена по запросу
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Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот впечатляющий, частично меблированный таунхаус предоставляет идеальное количество простр…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти потрясающие апартаменты с 2 спальнями в Хамруне предлагают идеальное сочетание современн…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Hamrun, Мальта
Квартира 1 спальня
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот мезонет на первом этаже, расположенный в оживленном городе Хамрун, предлагает идеальную…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Новая предстоящая резиденция в Хамруне продается полностью готовой, включая ванные комнаты и…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Hamrun, Мальта
Квартира 1 спальня
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
В настоящее время планируется выбор апартаментов с одной или двумя спальнями в тихом районе …
Цена по запросу
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Вилла в Hamrun, Мальта
Вилла
Hamrun, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Эта потрясающая вилла с шестью спальнями в востребованном районе Мадлиена представляет собой…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
BARGIAN! Совершенно новые апартаменты, только что поступившие на рынок! Две спальни и две ва…
Цена по запросу
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Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот пентхаус с одной спальней в районе Хамрун — идеальная возможность для тех, кто хочет вл…
Цена по запросу
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Вилла в Hamrun, Мальта
Вилла
Hamrun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Очень ухоженная вилла, расположенная в тихом жилом районе в Блата-л-Байда. Недвижимость сост…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 3 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой отдельный мезонет, расположенный в тихом жилом районе в Хамруне. Размещение состоит …
Цена по запросу
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Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
В настоящее время планируется выбор пентхаусов с 1 или 2 спальнями в тихом районе Хамруна. Р…
Цена по запросу
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Вилла в Hamrun, Мальта
Вилла
Hamrun, Мальта
Вилла предлагает жилое пространство открытой планировки с большими окнами от пола до потолка…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 3 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
,Квадратная планировка. Просторный 3-й этаж с лифтом. Светлая открытая планировка спальни, с…
Цена по запросу
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Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Хамрун — пентхаус с открытой планировкой кухни/гостиной/столовой, 2 спальнями (главная с ван…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Хамрун - квартира на 3-м этаже площадью 88 кв. м, в настоящее время идет отделка, включая ва…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Hamrun, Мальта
Квартира 1 спальня
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты с 1 спальней на первом этаже в центральном районе Хамруна, рядом со всеми удобст…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Hamrun, Мальта
Дом 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположен в тихом районе Хамруна.•Недорогой красивый таунхаус с открытой планировкой и ванн…
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