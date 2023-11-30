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Жильё в Birkirkara, Мальта

дома
6
8 объектов найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,25 млн
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Коттедж 3 спальни с мебелью, с гаражом, с камином в Birkirkara, Мальта
Коттедж 3 спальни с мебелью, с гаражом, с камином
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Located in Madliena, this spacious (approx. 170sqm), well maintained and designed top floor …
€650,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
SOLE AGENTS: This recently restored, double fronted townhouse/ palazzino is truly unique …
€925,000
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Дом 4 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 4 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 475 м²
€1,15 млн
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Квартира 2 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 2 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
ПОРТОМАСО - Квартира с двумя двухместными номерами, роскошно укомплектованная и частично меб…
€680,000
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Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
ПОРТОМАСО - Эффектная трехкомнатная квартира, расположенная в самом престижном месте в этом …
€2,20 млн
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