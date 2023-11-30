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Birkirkara
Жильё в Birkirkara, Мальта
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8 объектов найдено
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
11
3
350 м²
2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Birkirkara, Мальта
11
3
350 м²
2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
11
3
350 м²
2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,25 млн
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Коттедж 3 спальни с мебелью, с гаражом, с камином
Birkirkara, Мальта
3
3
Located in Madliena, this spacious (approx. 170sqm), well maintained and designed top floor …
€650,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
3
3
SOLE AGENTS: This recently restored, double fronted townhouse/ palazzino is truly unique …
€925,000
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Дом 4 спальни
Birkirkara, Мальта
4
3
475 м²
€1,15 млн
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Квартира 2 спальни
Birkirkara, Мальта
2
2
95 м²
ПОРТОМАСО - Квартира с двумя двухместными номерами, роскошно укомплектованная и частично меб…
€680,000
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Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
3
3
271 м²
ПОРТОМАСО - Эффектная трехкомнатная квартира, расположенная в самом престижном месте в этом …
€2,20 млн
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