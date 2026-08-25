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Жилье в Birkirkara, Мальта

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103
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27
130 объектов найдено
Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Массивный необращенный большой дом с воздушным пространством и возможностью строительства ос…
Цена по запросу
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Квартира в Birkirkara, Мальта
Квартира
Birkirkara, Мальта
Продажа Биркиркары (Балзанская область) Выбор более крупных, чем обычно, жилых единиц, соста…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Birkirkara, Мальта
Квартира 1 спальня
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 спальня Maisonette в Биркиркаре с собственным воздушным пространством. Для застройки допол…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус для продажи Freehold Очаровательный таунхаус с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Birkirkara, Мальта
Квартира 1 спальня
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Блок из 3 единиц с подъёмником на все этажи. Квартира на 3-м (верхнем этаже) с 1 главной спа…
Цена по запросу
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Квартира в Birkirkara, Мальта
Квартира
Birkirkara, Мальта
NA
Цена по запросу
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TekceTekce
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 Спальня Пентхаус доступен, расположенный в этом тихом жилом районе в Биркиркара. Оболочка …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 3 спальнями в Биркиркаре продается готовой без дверей и ванных комнат. Доступны д…
Цена по запросу
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Квартира в Birkirkara, Мальта
Квартира
Birkirkara, Мальта
Современная 2-комнатная оболочка Квартира в Биркиркара Фрихолд Расположенная в очень востре…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Эта недвижимость представляет собой просторный пентхаус с одной спальней в Биркиркаре, в нас…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус в искомом районе Б'Кара (близко к Мрихелю). Будет продаваться высоко готовая, за ис…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Выбор из 3-х спальных мезонетов, расположенных в этом прайме, находится в Биркиркаре, продае…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 2 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Красиво оформленный дуплексный пентхаус, расположенный в востребованном районе Биркиркары, п…
Цена по запросу
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Дом в Birkirkara, Мальта
Дом
Birkirkara, Мальта
Исключительная недвижимость, расположенная в одном из самых известных районов Биркиркараса, …
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полуотдельный угловой дуплексный пентхаус с частным воздушным пространством. Большая меблиро…
Цена по запросу
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Квартира в Birkirkara, Мальта
Квартира
Birkirkara, Мальта
NA
Цена по запросу
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Квартира в Birkirkara, Мальта
Квартира
Birkirkara, Мальта
Умная инвестиционная возможность 1-комнатная квартира в Prime Birkirkara Расположенная в ож…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Birkirkara, Мальта
Квартира 1 спальня
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Эта современная двухуровневая квартира предлагает около 96 кв.м внутреннего пространства и 1…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 2 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Недавно построенный террасный дом площадью 112 кв.м. внутренний и 27,44 кв.м. внешний. Состо…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 2 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя эту просторную 2-комнатную, 2-комнатную квартиру по плану, расположенную в…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современный и хорошо представленный террасный дом, расположенный в тихом жилом районе Биркир…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем потрясающий уединенный Maisonette в Биркиркаре, с роскошными функциями и достат…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот потрясающий пентхаус в Биркиркаре является мечтой для тех, кто ищет роскошную жизнь. В …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очень светлая трехкомнатная квартира, расположенная на втором этаже с частичной крышей. Хотя…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Birkirkara, Мальта
Квартира 1 спальня
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с 1 и 2 спальнями, расположенные в этом прайме, находятся в Биркиркаре, продаютс…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в оживленном центре охраняемой зоны UCA Биркиркары, этот свободный дом персона…
Цена по запросу
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Квартира в Birkirkara, Мальта
Квартира
Birkirkara, Мальта
Кол-во ванных комнат 2
Редкая возможность в Биркиркаре приобрести мезонет с тремя спальнями, готовый и обставленный…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Birkirkara, Мальта
Квартира 1 спальня
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасная 2-спальная квартира, с 2 ванными комнатами и большой жилой площадью. Продать по плану
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот Maisonette Ground Floor состоит из прихожей, которая ведет в гостиную / гостиную, ванну…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в видном районе, этот таунхаус имеет гостеприимный входной зал, кухню, столову…
Цена по запросу
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