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Жилье в San Gwann, Мальта

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квартиры
45
дома
8
53 объекта найдено
Квартира 1 спальня в San Gwann, Мальта
Квартира 1 спальня
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Полностью меблированная, современная 1-комнатная квартира на продажу в Сан-Гванне, благоустр…
Цена по запросу
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Пентхаус в San Gwann, Мальта
Пентхаус
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый 2-спальный пентхаус, расположенный в очень тихом, но центральном районе Сан-Гванна. Вс…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на первом этаже в хорошем районе Менсии в Сан-Гванне. Состоящий из большого открыто…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-комнатная квартира, законченная и меблированная. Возможность расширения этой квартиры. Веч…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в San Gwann, Мальта
Дом 4 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя роскошную жизнь в ее лучшем виде с нашей потрясающей новой виллой, готовой…
Цена по запросу
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Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 3
Выдающийся полностью отделенный VILLA истинного совершенства, предлагающий грандиозный дизай…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Красиво спроектированная 2 спальня, 2 ванная комната, расположенная в востребованном районе …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выбор апартаментов в очень хорошем районе в Сан-Гванне. Проживание включает в себя кухню / г…
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Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в тихом жилом районе Сан-Гванн, эта хорошо спланированная квартира предлагаетс…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя редкую возможность приобрести этот потрясающий дуплексный пентхаус, распол…
Цена по запросу
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Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Расположенная в востребованных садах Монтероса, эта исключительная вилла предлагается на ста…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Испытайте идеальный баланс роскоши и удобства в этой потрясающей квартире с 2 спальнями на 5…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта новая разработка будет включать в себя выбор из 2 и 3 спален, каждая размером около 160 …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дуплексная одиночная мезонетта Приветственная планировка входа и наличие отдельной кухни и …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в San Gwann, Мальта
Квартира 1 спальня
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Выбор квартир-студий в Сан-Гванне предлагается для продажи в очень центральном и удобном рай…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в San Gwann, Мальта
Квартира 1 спальня
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира с одной спальней в форме San Gwann Shell и freehold Расположенная в вост…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Испытайте идеальный баланс роскоши и удобства в этой потрясающей квартире с 2 спальнями на 4…
Цена по запросу
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Пентхаус в San Gwann, Мальта
Пентхаус
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем потрясающую разработку из 5 единиц в Сан-Гванне! Наслаждайтесь беспрепятственно…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в San Gwann, Мальта
Квартира 1 спальня
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Редкая возможность приобрести панцирь для квартиры в Сан-Гванне. Это хорошо пропорциональное…
Цена по запросу
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Пентхаус в San Gwann, Мальта
Пентхаус
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новая разработка блока пентхауса, которая будет завершена в 2025 году, продается без внутрен…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира 1 - 1-й этаж - 3-комнатная квартира (основная с удобствами). Еще одна ванная комнат…
Цена по запросу
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Пентхаус в San Gwann, Мальта
Пентхаус
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус, расположенный в этом тихом жилом районе в Сан-Гванне. Размещение включает в себя п…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасный мезонет с 4 спальнями на первом этаже, расположенный в тихом жилом районе Сан-Гва…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этот хорошо оборудованный отель в самом сердце Сан-Гванна предлагает исключительный комфорт …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Просторная и хорошо спроектированная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, предлагаемая по …
Цена по запросу
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Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Новинкой на рынке является эта прекрасная, полуотдельная вилла с площадью около 500 квадратн…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка в Сан-Гванне, в нескольких минутах ходьбы от магазинов и всех удобств. Все …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Три спальни Апартаменты, начинающиеся от 325 000 евро - новый высоко законченный блок кварти…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новая разработка, расположенная в очень тихом районе Сан-Гванн. Эта 2-комнатная д…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37 млн
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