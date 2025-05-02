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Жильё в Birgu, Мальта

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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Birgu, Мальта
Квартира 2 спальни
Birgu, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта недавно отремонтированная недвижимость является частью аутентичного палаццо. Упомянутый …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Birgu, Мальта
Квартира 1 спальня
Birgu, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
* Мезонет на первом этаже в SENGLEA•* расположен в районе UCA•* Планировка состоит из кухни,…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Birgu, Мальта
Квартира 2 спальни
Birgu, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Биргу / Витториоза, очень близко к Water Front. UCA (без гербового сбора). Новинка на рынке …
Цена по запросу
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Таунхаус в Birgu, Мальта
Таунхаус
Birgu, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус на главной площади, расположенный на 4 этажах с местом для лифта. Недвижимость идеа…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birgu, Мальта
Квартира 3 спальни
Birgu, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошно отделанные двухсторонние апартаменты на набережной с захватывающим видом на вход в …
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Birgu, Мальта
Дом 4 спальни
Birgu, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Красивый палаццо с великолепным видом на море. Планировка включает в себя прихожую, совмещен…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Birgu, Мальта
Дом 5 спален
Birgu, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Полностью меблированный таунхаус в Биргу, который расположен в самом востребованном и спокой…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birgu, Мальта
Таунхаус
Birgu, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Витториоза (Биргу). Таунхаус 18 века, являющийся частью палаццо, имеет удивительный потенциа…
Цена по запросу
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Квартира в Birgu, Мальта
Квартира
Birgu, Мальта
Жемчужина Средиземноморья, поистине уникальные апартаменты на берегу моря, роскошно отделанн…
Цена по запросу
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