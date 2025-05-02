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Жильё в Pembroke, Мальта

квартиры
14
14 объектов найдено
Пентхаус в Pembroke, Мальта
Пентхаус
Pembroke, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный пентхаус в Пембруке Большая кухня открытой планировки, гостиная и столовая Террас…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 2 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатная квартира в Пембруке с видом на море и загородную местность. Эта недвижимость с…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Pembroke, Мальта
Квартира 1 спальня
Pembroke, Мальта
Количество спален 1
Выбор из 4 апартаментов, состоящих из кухни открытой планировки, гостиной и столовой, 2 или …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 3 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенный угловой многоквартирный дом в Пембруке с гаражом на 4 машины на продажу.…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 4 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с 4 спальнями в Пембруке будут продаваться полностью меблированными и полностью …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 2 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-комнатный мезонет на первом этаже будет завершен в марте 2021 года. Он будет полностью гот…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 3 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новинка на рынке, в одном из самых востребованных районов Мальты - Пембрук. Апартаменты с 3 …
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 4 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Апартаменты с 4 спальнями в Пембруке Эта угловая квартира, залитая естественным светом, пред…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 2 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Двухкомнатная квартира в тихом районе Пемброка с кухней/гостиной/столовой, двумя спальнями, …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 3 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
New block in Pembroke - to be ready by 2026 - prices are on plan, starting from 450k to 480k…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 2 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 просторные угловые квартиры в этом востребованном районе Пемброка с видом на сад и дальним…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 3 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный 3-комнатный мезонет с открытой планировкой и обильным естественным освещением. Эт…
Цена по запросу
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Квартира в Pembroke, Мальта
Квартира
Pembroke, Мальта
Кол-во ванных комнат 2
Квартира расположена в востребованном районе Пембрук, что предполагает, что она может быть в…
Цена по запросу
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Пентхаус в Pembroke, Мальта
Пентхаус
Pembroke, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в самом сердце Пембрука, этот прекрасный пентхаус. С захватывающим видом на св…
Цена по запросу
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