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Жильё в Fgura, Мальта

квартиры
56
56 объектов найдено
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
пентхаус на 4 этаже, состоящий из большой кухни открытой планировки, гостиной, столовой, 2 с…
Цена по запросу
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Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Выбор из 2 или 3 просторных пентхаусов, которые продаются полностью готовыми и свободными. Т…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Выбор просторных квартир с 3 спальнями, которые продаются полностью готовыми и свободными. Т…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем полностью меблированный, приподнятый мезонет на первом этаже в Фгуре. С простор…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Выбор из 2 апартаментов в Fgura. Апартаменты состоят из кухни открытой планировки, гостиной …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это прекрасная возможность стать владельцем квартиры с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в Ф…
Цена по запросу
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Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Fgura - ПЕНТХАУС на 4 этаже, рядом со всеми удобствами. Является частью блока из девяти квар…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Светлая и просторная квартира с 3 спальнями. Удобное расположение, легкий доступ ко всем удо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью меблированный пентхаус с 3 спальнями в Fgura. Планировка включает кухню открытой п…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается трехкомнатная квартира-мезонин в Фгуре, в пяти минутах езды от начальной школы и в…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трехкомнатная квартира в Фгуре, в самом центре и близко ко всем удобствам. Недвижимость сост…
Цена по запросу
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Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая недвижимость представляет собой фантастическую возможность для тех, кто ищет…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Отдельный мезонет на первом этаже в Фгуре продается с мебелью. Недвижимость состоит из трех …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на втором этаже в Fgura - 131 кв. м - гостиная/кухня/столовая открытой планировки, …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Fgura - Новый многоквартирный дом в центральном и тихом районе. 2/3 спальни и пентхаус прода…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Квартира на первом этаже с высокой отделкой, больше обычной, расположена в тихом жилом район…
Цена по запросу
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Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус Fgura, состоящий из большой кухни открытой планировки, гостиной, столовой, 3 спален…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Fgura, Мальта
Квартира 1 спальня
Fgura, Мальта
Количество спален 1
Дуплекс-мезонет. Недвижимость состоит из отдельной гостиной и столовой, кухни, кладовой и те…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Угловой мезонет на первом этаже в тихом жилом районе в Фгуре. Мезонет включает в себя полную…
Цена по запросу
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Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 3 спальнями, главной ванной комнатой, кухней открытой планировки, гостиной, столо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенные на 3-м этаже в небольшом блоке из 4 квартир, каждая с собственной лестничной п…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная на окраине Фгуры недвижимость состоит из большой кухни-гостиной, 3 спален (гла…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на первом этаже, состоящая из кухни, гостиной и столовой, 2 больших спален, главная…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира на первом этаже в Фгуре. Эта недвижимость расположена в тихом районе и состоит из к…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Надземный мезонет с 3 спальнями во Фгуре. Этот отель состоит из кухни/столовой, отдельной го…
Цена по запросу
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Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Большой пентхаус, расположенный в тихом жилом районе в Фгуре. Размещение состоит из просторн…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Отдельный мезонет в Фгуре, рядом со всеми удобствами. Размещение состоит из гостиной, кухни/…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
--FGURA HIGHLY FINISHED КВАРТИРА С 2 СПАЛЬНЯМИ--•Завершено с ванной комнатой и дверями (плит…
Цена по запросу
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Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 2 спальнями в тихом районе Фгуры. Недвижимость состоит из большой кухни/гостиной/…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высококачественная и меблированная квартира на 2 этаже в Fgura. Эта недвижимость включает 15…
Цена по запросу
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