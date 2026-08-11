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Жилье в Naxxar, Мальта

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квартиры
51
дома
28
79 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продажа красивой мезонетки в Naxxar Расположенный в тихом и востребованном районе Накссар, …
Цена по запросу
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Вилла в Bahar ic Caghaq, Мальта
Вилла
Bahar ic Caghaq, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Откройте для себя непревзойденную роскошь в этой великолепной вилле, расположенной в престиж…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Большая полностью отдельно стоящая вилла бунгало 3000 кв.м. с окружающим зрелым садом большо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с воздушным пространством, включающим в себя разрешения на строительство двухкомнат…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Naxxar, Мальта
Дом 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
NAXXAR — необращённый дом персонажа, расположенный в шаге от главной церкви. Он состоит из ш…
Цена по запросу
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Вилла 12 комнат в Naxxar, Мальта
Вилла 12 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 12
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя современную роскошь в этой изысканной, полуотдельной вилле, расположенной …
$2,09 млн
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Редкая возможность приобрести виллу Semi Detached, предлагаемую в форме оболочки, идеально п…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта элегантная 2-этажная квартира в Наксхаре предлагает комфортный и удобный образ жизни. С …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Накссар Maisonette расположен в этом тихом жилом районе, наслаждаясь фантастическими видами …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный 3-комнатный мезонет в Биргуме полностью закончен Расположенный в востребованном …
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Безупречно сохранилась вилла в этом престижном районе Сан-Паул-тат-Тарга. Недвижимость состо…
Цена по запросу
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Бунгало в Naxxar, Мальта
Бунгало
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Сан-Паул Тат-Тарга, Накссар - Выдающееся современное 4-спальное полностью отдельно стоящее б…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый блок, включая мезонеты, апартаменты и пентхаус, в востребованном районе в Наксхаре. Вы…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот элегантный пентхаус предлагает комфортный и удобный образ жизни. С одной спальней и одн…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 2 спальнями, расположенная в самом сердце Наксхара, продается готовой, включая ва…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в востребованном жилом районе Биргумы, эта просторная 3-комнатная, 2-комнатная…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты площадью около 121 кв.м., расположенные в этом популярном районе Наксхар. Размещ…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полуотдельная вилла, продаваемая в форме раковины, площадью около 360 кв.м. в этом популярно…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
? Возможность приобрести светлый и просторный пентхаус с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, …
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Красиво спроектированная 2 спальня, 2 ванная комната, расположенная в востребованном районе …
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый блок, включая мезонеты, апартаменты и пентхаус, в востребованном районе в Наксхаре. Вы…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Исключительный пентхаус с тремя двуспальными спальнями, расположенный в очень востребованном…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Привлекательная для продажи недвижимость в желаемом районе Naxxar - яркая современная кварти…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый на рынке, 1-й этаж больше, чем обычная трехкомнатная квартира площадью 140 кв. м внутр…
Цена по запросу
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Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный таунхаус в Наксхаре, расположенный в очень востребованном районе в нескольких…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательная и просторная квартира площадью 150 кв.м., расположенная в самом сердце Наксха…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Привлекательная для продажи недвижимость в желаемом районе Naxxar - яркий современный Maison…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в тихом жилом районе Биргумы, этот новый пентхаус с 2 спальнями является часть…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Naxxar - Penthouse UCA AREA. 3 спальни. Фронтальные церковные взгляды / открытые взгляды Мди…
Цена по запросу
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