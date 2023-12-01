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Жильё в Naxxar, Мальта

3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Naxxar, Мальта
Пентхаус 2 спальни
Naxxar, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 5/5
NAXXAR - высоко законченный пентхаус с тремя спальнями, который частично продается с мебелью…
€380,000
в месяц
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Naxxar, Мальта
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Naxxar, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
NAXXAR - искусно преобразованный Дом Характер в роскошный дом со всеми современными удобства…
€1,60 млн
в месяц
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Дом 10 спален в Naxxar, Мальта
Дом 10 спален
Naxxar, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
NAXXAR - Дом персонажа, расположенный в лучшем районе Наксара, в окружении характера и очаро…
€1,90 млн
в месяц
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