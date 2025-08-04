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Инвестиционная недвижимость на Мальте

Валлетта
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43 объекта найдено
Инвестиционная в Qrendi, Мальта
Инвестиционная
Qrendi, Мальта
Количество спален 1
Этот исторический Палаццо, которому более 400 лет, имеет величественный Торри с его стенами …
Цена по запросу
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Инвестиционная в Zebbug, Мальта
Инвестиционная
Zebbug, Мальта
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 3
Это редкое необращенное палаццо в Зеббуге предлагает уникальную возможность восстановить рез…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Слима, Мальта
Инвестиционная
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный на одной из самых престижных и востребованных дорог всего в нескольких минутах…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Zebbug, Мальта
Инвестиционная
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Палаццо в искомой деревне Зеббуг будет продаваться в форме раковины Он станет 4-комнатным ки…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Qormi (область Сан-Горг) - один из видов Большого Палаццо, полный аффрески, расположенный в …
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Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Великолепный 340-летний 3-этажный таунхаус в центре деревни Корми. 17 номеров, центральный д…
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Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Необращенный 518-кв.м Палаццо в самом сердце Валлетты. Главное место. Идеально подходит для …
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Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Уникальный бутик Гостиница в лучшей части Валлетты, современной культурной столицы Европы. Э…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Флориана, Мальта
Инвестиционная
Флориана, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный в одном из лучших районов Фурьяны, этот поистине уникальный Палаццо обладает о…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Флориана, Мальта
Инвестиционная
Флориана, Мальта
Количество спален 1
Офисное здание в просторном районе Флорианы Цена за здание, как и дополнительный этаж также …
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Инвестиционная в Флориана, Мальта
Инвестиционная
Флориана, Мальта
Количество спален 1
PALAZZO расположен в этой престижной деревне Флориана, всего в двух шагах от столицы Валлетт…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Rabat, Мальта
Инвестиционная
Rabat, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Исторический Палаццо с часовней на тихой улице недалеко от центра Рабата и Мдина. Недвижимос…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Balzan, Мальта
Инвестиционная
Balzan, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Редкая возможность приобрести престижную и внушительную Палаццо, в востребованной и спокойно…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Xemxija, Мальта
Инвестиционная
Xemxija, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Этот изысканный Палаццо в Вардидже расположен в шикарной деревне на севере Мальты. Помимо жи…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Santa Venera, Мальта
Инвестиционная
Santa Venera, Мальта
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Полностью отсоединенный, угол Палаццо в акведуке области Сент-Венера. Он находится в УЦА (в…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная на одной из самых желанных улиц в столице, это необращенное Палаццо, раскинувш…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Balzan, Мальта
Инвестиционная
Balzan, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой Палаццо, расположенный в самом сердце этой очаровательной деревни Бальзан. Недвижимо…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Флориана, Мальта
Инвестиционная
Флориана, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Гранд Палаццо в просторном районе, состоящем из 25 номеров, идеально подходит для бутик-отел…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Zebbug, Мальта
Инвестиционная
Zebbug, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Недвижимость была структурно преобразована, разрешения на 16-комнатный бутик-отель, состоящи…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Большой Палаццо размером около 300 кв.м в районе Прайм в Валлетте Это будет на 5 или 6 этажа…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Lija, Мальта
Инвестиционная
Lija, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Выдающийся Палаццо в центре Лии, состоящий из большого входного зала, ведущего в столовую с …
Цена по запросу
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Инвестиционная в Zejtun, Мальта
Инвестиционная
Zejtun, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Уникальное Палаццино в районе УЦА в Зейтуне. Имея площадь 200 кв.м. и в общей сложности окол…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Красивый Палаццино, подвергшийся обширной реставрации нынешними владельцами, чтобы сохранить…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Tarxien, Мальта
Инвестиционная
Tarxien, Мальта
Количество спален 2
Исторический дворец в сердце Хала Тарксиена, состоящий из четырех секций левого крыла сада, …
Цена по запросу
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Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в одном из лучших районов Валлетты, этот поистине уникальный Палаццо обладает …
Цена по запросу
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Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Новый на рынке большой Палаццо в просторном районе в Валлетте. Недвижимость состоит из 15 ко…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Zebbug, Мальта
Инвестиционная
Zebbug, Мальта
Количество спален 1
Красивый Палаццо, принадлежащий дворянской семье, относящейся к 1600-м годам, построенный на…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Senglea, Мальта
Инвестиционная
Senglea, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя очарование этого необыкновенного трехэтажного Палаццино, расположенного в …
Цена по запросу
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Инвестиционная в Mosta, Мальта
Инвестиционная
Mosta, Мальта
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 2
Этот великолепный Палаццино в Мосте имеет более 400 кв.м пространства, в том числе 200 кв.м …
Цена по запросу
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Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Угол Палаццино в одном из лучших районов Валлетты. Более 600 кв.м на 3 этажах, включая возду…
Цена по запросу
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