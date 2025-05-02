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Жильё в Зуррике, Мальта

квартиры
28
дома
17
45 объектов найдено
Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ZURRIEQ - ПЕНТХАУС - Уникальная недвижимость, расположенная в очень востребованном районе. Э…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый на рынке мезонет в районе Бубакра Зуррик в блоке, состоящем всего из 2 единиц. Этот пр…
Цена по запросу
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Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 2 спальнями в Zurrieq с Airspace. Эта недвижимость состоит из двух двухместных сп…
Цена по запросу
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Таунхаус в Зуррик, Мальта
Таунхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в очаровательном городе Зуррик, этот таунхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнат…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
4 квартиры и пентхаус на продажу в Zurrieq. Квартиры на первом, втором и третьем этажах иден…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Мезонет на 1 этаже в Zurrieq, эта недвижимость состоит из гостиной/столовой/кухни, 2 спален,…
Цена по запросу
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Таунхаус в Зуррик, Мальта
Таунхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с 3 спальнями в Зуррике
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выбор квартир на окраине Зуррика площадью около 90 кв. м. Ожидается, что проект будет готов …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
мезонет•3 спальни
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Зуррик, Мальта
Дом 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Участок для фермерского дома, расположенный на участке земли площадью около 650 кв. м., в лу…
Цена по запросу
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Таунхаус в Зуррик, Мальта
Таунхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус в Зуррике предлагает идеальное сочетание комфорта и удобства. С…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Зуррик, Мальта
Квартира 1 спальня
Зуррик, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Новый блок апартаментов в этой востребованной деревне Зуррик. С открытым видом на загородную…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты Zurrieq с 3 спальнями на 2 этаже, с двумя спальнями с двуспальными кроватями (од…
Цена по запросу
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Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями в Зуррике. Расположен в тихом районе, но близко ко всем удобствам. Эт…
Цена по запросу
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Таунхаус в Зуррик, Мальта
Таунхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с 2 спальнями в Зуррике, в самом центре города и недалеко от всех удобств. В доме е…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Зуррик, Мальта
Дом 5 спален
Зуррик, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Замечательный дом с характером в очень тихом районе Зуррика.Войдя на территорию, вы увидите …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Zurrieq — это блок всего из 4 квартир в районе UCA, общие части готовы и обслуживаются лифто…
Цена по запросу
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Таунхаус в Зуррик, Мальта
Таунхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этот просторный таунхаус, расположенный в Зуррике, предлагает 150 кв. м потенциальной жилой …
Цена по запросу
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Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Эта потрясающая недвижимость на продажу расположена в очаровательном городе Зуррик. Общая в…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Более просторная, чем обычно, квартира с 3 спальнями площадью 168 кв. м в очень тихом районе…
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Зуррик, Мальта
Дом 1 спальня
Зуррик, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Этот очаровательный дом с характером в Зуррике — идеальная возможность для тех, кто ищет уни…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый мезонет с 2 спальнями на первом этаже в Зуррике. Завершение строительства, включая ван…
Цена по запросу
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Таунхаус в Зуррик, Мальта
Таунхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ТАУНХАУС С ДВУМЯ ФАСАДАМИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ZURRIEQ UCA•Таунхаус с 3 спальнями, садом и Бассей…
Цена по запросу
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Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Хорошо представленный ПЕНТХАУС, который является частью умного блока из пяти жилых единиц, к…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большая квартира на 3 этаже продается в форме ракушки, расположена в этом тихом жилом районе…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ZURRIEQ - Двухуровневые апартаменты площадью 170 кв. м на 3 этаже предлагаются на продажу в …
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Зуррик, Мальта
Дом 5 спален
Зуррик, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Исторический старый полностью отдельный фермерский дом Zurrieq, расположенный на окраине Zur…
Цена по запросу
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Таунхаус в Зуррик, Мальта
Таунхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этот потрясающий таунхаус, расположенный в очаровательной деревне Зуррик, является идеальной…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость состоит из большой кухни/гостиной/столовой открытой планировки, зоны, ведущей н…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новинка на рынке. Апартаменты в хорошем районе Зуррик и рядом со всеми удобствами. Эта недви…
Цена по запросу
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