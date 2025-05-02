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Жильё в Rabat, Мальта

квартиры
16
дома
24
40 объектов найдено
Пентхаус в Rabat, Мальта
Пентхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элегантные пентхаусы с видами являются частью нового проекта, который будет продан как готов…
Цена по запросу
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Пентхаус в Rabat, Мальта
Пентхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта недвижимость состоит из кухни/гостиной/столовой открытой планировки, 3 спален, главной с…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Rabat, Мальта
Квартира 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Состоит из кухни/гостиной/столовой, трех спален (главная с ванной), главной ванной комнаты, …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Rabat, Мальта
Квартира 2 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Мезонет на первом этаже в тихом жилом районе Рабата. В собственности есть гостиная при входе…
Цена по запросу
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Пентхаус в Rabat, Мальта
Пентхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Двухсторонний пентхаус с тремя спальнями, отделка, за исключением дверей и ванных комнат. Та…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Rabat, Мальта
Вилла 11 комнат
Rabat, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 940 м²
Количество этажей 3
Detached Villa with Magnificent Views Spectacular Views and Desirable Location Located…
$2,37 млн
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Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный большой таунхаус, расположенный в городской заповедной зоне Рабата. Недвижимость …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Rabat, Мальта
Дом 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус, расположенный в тихом жилом районе Рабата, нуждается в ремонте. Состоит из гаража,…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Rabat, Мальта
Квартира 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в прекрасном городе Рабат, Маль…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Rabat, Мальта
Квартира 2 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В самом сердце Рабата находятся эти апартаменты с 2 спальнями. Состоящие из большой открытой…
Цена по запросу
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Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Эта уникальная возможность для таунхауса в лучшем районе Рабата с множеством традиционных уд…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Rabat, Мальта
Дом 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Выдающийся дом с характером, расположенный на очень тихой боковой улочке в Рабате. Недвижимо…
Цена по запросу
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Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус в Рабате, Мальта, предлагает идеальное сочетание современных уд…
Цена по запросу
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Пентхаус в Rabat, Мальта
Пентхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый пентхаус с 3 спальнями в тихом и приятном районе Рабата с открытой территорией окол…
Цена по запросу
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Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Рабат... Таунхаус в районе UCA, рядом со всеми удобствами. Планировка этого объекта недвижим…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Rabat, Мальта
Квартира 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем GRAND MANSIONS в Verdala Terraces — исключительную коллекцию из 49 роскошных ре…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Rabat, Мальта
Дом 4 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-комнатный таунхаус в Рабате, эта недвижимость находится в самом центре и близко ко всем уд…
Цена по запросу
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Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Непереоборудованный таунхаус, расположенный в UCA и очень тихом районе Рабата. Площадь таунх…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Rabat, Мальта
Дом 4 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Very large farmhouse offering amazing 360 views of country views this large property offers …
Цена по запросу
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Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта потрясающая вилла в Рабате, Мальта, предлагает роскошную жизнь с 4 просторными спальнями…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Rabat, Мальта
Дом 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
рядный дом в форме ракушки с гаражом на одну машину на уровне улицы, кухней, гостиной, столо…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Rabat, Мальта
Дом 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот красивый таунхаус в Рабате может похвастаться 3 спальнями, 2 ванными комнатами и распол…
Цена по запросу
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Пентхаус в Rabat, Мальта
Пентхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Наслаждайтесь современной жизнью в этом пентхаусе с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в Раба…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Rabat, Мальта
Дом 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Фермерский дом с собственной частной дорогой, расположенный на окраине Рабата. Эта прекрасна…
Цена по запросу
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Пентхаус в Rabat, Мальта
Пентхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус в самом центре Рабата. Состоит из большой открытой планировки с передней террасой, …
Цена по запросу
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Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус в Рабате с большим задним садом и полным воздушным пространством. Недвижимость имее…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Rabat, Мальта
Дом 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасный отдельно стоящий дом в прекрасном районе, окруженном полями и потрясающими видами…
Цена по запросу
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Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Непереоборудованный угловой таунхаус, расположенный в центре деревни Рабат, на 2 дорогах и с…
Цена по запросу
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Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ТАУНХАУС - РАБАТ. Полностью отремонтированный и переоборудованный таунхаус с двумя фасадами,…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Rabat, Мальта
Дом 3 спальни
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Единственный в своем роде фермерский дом на окраине Рабата на участке площадью около 1500 кв…
Цена по запросу
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