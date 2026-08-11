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Жилье в Attard, Мальта

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47 объектов найдено
Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя этот красивый дизайн Пентхаусы с дополнительным частным гаражом, расположе…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная, безупречно спроектированная двухгранная вилла, полная естественного света и пр…
Цена по запросу
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Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 3
3-комнатный пентхаус в Аттарде (с воздушным пространством) Расположенный в центральной част…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в одном из самых востребованных и спокойных районов Аттарда, предлагает прести…
Цена по запросу
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Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с тремя спальнями, расположенный в одном из лучших мест в Аттарде, очень центральны…
Цена по запросу
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Квартира в Attard, Мальта
Квартира
Attard, Мальта
Недавно построенные, 1-й и 2-й этажи, 2 спальные апартаменты, расположенные в востребованном…
Цена по запросу
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Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 спальни Пентхаус, расположенный в очень тихом районе, но недалеко от всех удобств, состоящ…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ATTARD | EXCLUSIVE SOLE AGENCY | LUXURY FULLY DETACHED VILLA WITH POOL - Только с Excel Home…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в высоко ценимом районе виллы Мисра Кола, Аттард, эта хорошо оборудованная вил…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Attard, Мальта
Квартира 2 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Испытайте современную жизнь в этой потрясающей 2-спальной, 2-х ванной квартире на продажу в …
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Тройная вилла, расположенная в Misrah Kola, Attard. Жилье включает в себя яркую гостиную и с…
Цена по запросу
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Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новый пентхаус, расположенный в этом тихом жилом районе в Аттарде. Размещение включает в себ…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с 3 спальнями, начиная с 307 000 евро, расположены в этом тихом жилом районе Атт…
Цена по запросу
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Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время Penthouse площадью около 140 кв.м., расположенный в этом популярном районе…
Цена по запросу
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Дом 11 комнат в Attard, Мальта
Дом 11 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Очаровательный угол, расположенный Дом персонажа в АттардеРасположен в тихой городской запов…
$1,15 млн
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Элегантная вилла Freehold в престижном жилом районе Расположенная в одном из самых востребо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в одном из самых востребованных и спокойных районов Аттарда, предлагает прести…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на первом этаже площадью около 147 кв.м., расположенная в этом популярном районе At…
Цена по запросу
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Вилла 10 комнат в Attard, Мальта
Вилла 10 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Исключительная, трехгранная, полуотдельная вилла, расположенная в очень желательном жилом ра…
$2,21 млн
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Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в одном из самых востребованных и спокойных районов Аттарда, имеет эксклюзивны…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время по плану выбор из 1-й 2-й и 3-й flr Апартаменты площадью около 126 кв. м, …
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта современная недавно построенная полуотдельная вилла площадью около 330 кв.м., предлагаем…
Цена по запросу
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Вилла 9 комнат в Attard, Мальта
Вилла 9 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41 млн
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Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Современный и полностью кондиционированный пентхаус, состоящий из главной спальни, 2 ванных …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Attard, Мальта
Дом 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 спальня, 3 ванная террасный дом по плану, продается в форме Shell. Прекрасная возможность…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 700 м²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16 млн
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полуотдельная вилла на окраине Мригеля, недавно отремонтированная и готовая к заселению. На …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Attard, Мальта
Квартира 2 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатная квартира, расположенная в одном из лучших мест в Аттарде, очень центральная и …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Attard, Мальта
Квартира 2 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Мезонет на первом этаже в самой известной части Аттарда. Состоит из 2 спален, 3 ванных комна…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в одном из самых востребованных и спокойных районов Аттарда, предлагает прести…
Цена по запросу
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