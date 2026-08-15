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Виллы на Мальте

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144 объекта найдено
Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Представляем превосходную виллу, доступную для продажи в форме раковины, семейное жилье. Это…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ATTARD | EXCLUSIVE SOLE AGENCY | LUXURY FULLY DETACHED VILLA WITH POOL - Только с Excel Home…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта вилла предлагает вам уникальную возможность приобрести кусочек рая. Расположенные в потр…
Цена по запросу
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Элегантная полуотдельная вилла в Таль-Вирту, Рабат Расположенная на щедром участке площадью…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта вилла предлагает вам уникальную возможность приобрести кусочек рая. Расположенные в потр…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в тихом и престижном районе Аттарда, эта современная вилла охватывает пять уро…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта вилла предлагает вам уникальную возможность приобрести кусочек рая. Расположенные в потр…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Испытайте роскошь, живя в лучшем виде. Вилла (4A) находится на участке площадью 500 кв.м. мо…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью отдельно стоящая вилла с прекрасным видом на страну и море, расположенная в одном …
Цена по запросу
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Вилла в Iklin, Мальта
Вилла
Iklin, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Эта потрясающая вилла с 5 спальнями и 4 ванными комнатами предлагает роскошное и просторное …
Цена по запросу
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Вилла 9 комнат в Attard, Мальта
Вилла 9 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41 млн
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 700 м²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16 млн
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Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Современная полностью отдельно стоящая вилла, построенная по высоким стандартам и расположен…
Цена по запросу
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Вилла в Mosta, Мальта
Вилла
Mosta, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная вилла на продажу Mosta Расположенная в одном из самых востребованных районов вилл…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полуотдельная вилла, продаваемая в форме раковины, площадью около 360 кв.м. в этом популярно…
Цена по запросу
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Вилла в Balzan, Мальта
Вилла
Balzan, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Величественная отдельно стоящая вилла площадью почти 1000 кв.м. с беспрецедентным архитектур…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 371 м²
Количество этажей 3
Town House in Sliema
$10,69 млн
НДС
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Полностью отдельная вилла в престижной Менсии Расположенная в одном из самых востребованных…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Выдающаяся вилла на огромном участке в самом эксклюзивном районе Мальты. Эта выдающаяся недв…
Цена по запросу
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Вилла в Luqa, Мальта
Вилла
Luqa, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Безукоризненно сохранилась вилла, размером около 1000 кв.м. Проживание состоит из приветстве…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Безупречно сохранилась вилла в этом престижном районе Сан-Паул-тат-Тарга. Недвижимость состо…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Отдельная вилла с семью спальнями, расположенная в очень желательном поместье Санта-Мария в …
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Maisonette in San Pawl Tat-Targa
$2,43 млн
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Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 6
Откройте для себя эту изысканную угловую отдельно стоящую виллу в Каппаре, тщательно заверше…
Цена по запросу
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Вилла в Birzebbuga, Мальта
Вилла
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла В Бирзебугии измеряют 5 тумолей земли
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Редкая возможность приобрести виллу Semi Detached, предлагаемую в форме оболочки, идеально п…
Цена по запросу
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Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Расположенная в востребованных садах Монтероса, эта исключительная вилла предлагается на ста…
Цена по запросу
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Вилла в Santa Venera, Мальта
Вилла
Santa Venera, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Санта Венера Расположенная в центральном, очень доступном районе, эта впечатляющая полностью…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Расположенные в одном из самых востребованных районов виллы Меллихаса, эти объекты расположе…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта вилла, расположенная в Биргуме, имеет просторную кухню открытого плана, гостиную и столо…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости на Мальте

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