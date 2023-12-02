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Жильё в Сан Джулианс, Мальта

2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This Penthouse forming part of a brand new block in this sought after area of St. Julians is…
€600,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 1 спальня
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
A new residential project of 2 bedroom apartments situated in a very good area of St Julians…
€250,000
в месяц
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