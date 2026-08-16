Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. South Eastern Region
  4. Жилая

Жилье в South Eastern Region, Мальта

;
Валлетта
16
Marsascala
121
Fgura
73
Zabbar
72
Показать больше
521 объект найдено
Квартира 4 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 4 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Просторная 4-комнатная квартира в Bella Vista. Новый на рынке! Просторная 4-комнатная кварти…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3-спальный таунхаус в Зейтуне, очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойство в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Zabbar, Мальта
Дом 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем замечательный двухэтажный таунхаус в Заббаре! Это дизайнерское сокровище, части…
Цена по запросу
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в тихом жилом районе, этот очаровательный таунхаус Паола имеет практичную план…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Редкий камень в сердце Сенглеа Погрузитесь в неподвластное времени очарование этого красивог…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем новую жилую застройку во Фгуре с подборкой профессионально спроектированных 2-х…
Цена по запросу
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Выбор недавно построенных и роскошно завершенных квартир, расположенных в красивом районе За…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Tarxien, Мальта
Дом 3 спальни
Tarxien, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Привлекательный Дом Преображенных Персонажей в Тарксиене представлен на продажу, предлагая т…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Дуплексный двухспальный пентхаус предлагается готовым. На входе один приветствуется открытым…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Выбор 2-спального мезонета с хорошим размером двора, который предлагается готовый, за исключ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается недвижимость: массивный мезонет на первом этаже, сочетающий щедрое жилое пространс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Этот красиво спроектированный пентхаус с 3 спальнями предлагает современную роскошь, простор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Kalkara, Мальта
Таунхаус
Kalkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в тихом сердце Калкары, этот традиционный таунхаус занимает участок площадью 6…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой мезонет старого типа имеет 3 спальни 2 спальни
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Kalkara, Мальта
Таунхаус
Kalkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в удивительно мирной и безмятежной части Калкары, этот выдающийся объект заним…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Xghajra, Мальта
Дом 4 спальни
Xghajra, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этот прекрасно сохранившийся террасный дом в тихом жилом районе Xghajra предлагает идеальный…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Xghajra, Мальта
Квартира
Xghajra, Мальта
Шесть квартир в новом блоке в Ксхаджре. Эти свойства включают 2 или 3 спальни, 1 или 2 ванны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальня на первом этаже Мезонетт в Фгуре, очень центральный и близкий ко всем удобствам. Н…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Tarxien, Мальта
Пентхаус
Tarxien, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Тарксиен Коллекция из 34 современных домов в Тарксиене с одним, двумя и тремя спальными мез…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот красиво представленный двухкомнатный пентхаус предлагает идеальный баланс комфорта, кон…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Отличная возможность для покупателей в первый раз. Shell образует квартиру второго этажа в о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус Zabbar, имеющий кухню открытого плана, гостиную, столовую, 2 спальни, главную с удо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Xghajra, Мальта
Таунхаус
Xghajra, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в тихой прибрежной деревне Xghajra, этот характерный таунхаус служит привлекат…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Paola, Мальта
Дом 4 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Паола Один-из-Кинда Непревращенная собственность в известном районе Уникальная возможность …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высококачественный наземный этаж Maisonette, расположенный в тихом районе жилой недвижимости…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный таунхаус площадью 450 кв.м. с щедрым садом на 250 кв.м. и площадью строительства …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира / 2 Спальня / 110 кв.м / продается в форме оболочки / Freehold / Блок 5 единиц. (Д…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта потрясающая, недавно построенная квартира с 3 спальнями и 3 ванными комнатами является и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый Marsascala Duplex Maisonette с Airspace и полностью меблированный.Расположенный в т…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Paola, Мальта
Дом 4 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Террасный дом, включая его воздушное пространство и подвал, а также пристроенный гараж на пе…
Цена по запросу
Оставить заявку

Типы недвижимости в South Eastern Region

квартиры
дома

Параметры недвижимости в South Eastern Region, Мальта

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти