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Realting.com
Мальта
Жилая
Northern Region
Жильё в Northern Region, Мальта
Сент-Полс-Бэй
18
Naxxar
3
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29 объектов найдено
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Бунгало 3 спальни
Меллиха, Мальта
10
3
1 000 м²
1
Поместье Санта-Мария ( MELLIEHA ) – Бунгало с тремя спальнями в хорошем размере, построенное…
€1,80 млн
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6
2
108 м²
5/7
ST. PAUL’S BAY – This inviting corner apartment, nestled within a cozy eight-unit complex, s…
€260,000
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Многоуровневые квартиры 3 спальни
Меллиха, Мальта
10
4
220 м²
2
MELLIEHA: Роскошный двухъярусный мезонет с Доступом к Коммунальному Бассейну Добро пожалова…
€375,000
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Квартира 2 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
8
2
170 м²
1
XEMXIJA - полностью меблированная Maisonette, которая источает изысканность, со вкусом оформ…
€320,000
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Квартира 2 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6
2
85 м²
2/5
This stunning 2 bedroom apartment in St. Paul's Bay boasts incredible side sea views and is …
€319,000
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Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
7
2
490 м²
1
Это потрясающее двухквартирное бунгало в Сан-Паул-Тат-Тарга, Наксар, предлагает захватывающи…
€1,99 млн
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Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
7
4
203 м²
4/5
€585,000
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Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Меллиха, Мальта
15
6
1 355 м²
4
Добро пожаловать в действительно исключительную собственность, расположенную в одном из самы…
€3,20 млн
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Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Qawra, Мальта
8
2
440 м²
2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
€1,55 млн
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6
2
125 м²
5/5
ST PAUL'S BAY - New on the market is the fifth-floor fully furnished three-bedroom penthouse…
€450,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с бассейном, с гаражом
Сент-Полс-Бэй, Мальта
3
4
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
€2,80 млн
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Квартира 2 спальни
Свийи, Мальта
2
2
Looking for a spacious, bright and well laid out property?This new apartment has just been f…
€420,000
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Пентхаус 2 спальни
Naxxar, Мальта
8
2
154 м²
5/5
NAXXAR - высоко законченный пентхаус с тремя спальнями, который частично продается с мебелью…
€380,000
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Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
10
3
7 139 м²
1
Бидния - полностью отделенная вилла в Биднии на высоте более 7000 м и более 2; земля с ландш…
€3,30 млн
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Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5
2
90 м²
6/7
€197,000
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Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
6
2
145 м²
3/5
Моста & Ndash; Расположенный на окраине Мосты, в нескольких минутах ходьбы от Национального …
€345,000
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Квартира 2 спальни
Буджибба, Мальта
6
2
95 м²
1
€219,000
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Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5
1
75 м²
3
€190,000
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Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
6
2
160 м²
2
MELLIEHA - Просторная готовая трехкомнатная квартира, являющаяся частью небольшого жилого до…
€310,000
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Квартира 3 спальни
Буджибба, Мальта
6
2
105 м²
5/1
Bugibba - квартира, расположенная на четвертом этаже и расположенная всего в нескольких мину…
€210,000
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Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6
3
135 м²
6/6
Св. Paul & # 39; s Bay - расположен в одном из самых живописных районов на севере Мальты, на…
€615,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом
Qawra, Мальта
6
2
135 м²
7/8
Qawra - Квартира на шестом этаже, готовая квартира, являющаяся частью новой застройки, польз…
€230,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами
Буджибба, Мальта
7
2
200 м²
1
BUGIBBA. Высоко законченный мезонет первого этажа общей площадью около 200 м & sup2; и был о…
€275,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Сент-Полс-Бэй, Мальта
3
1
65 м²
3
Св. Paul & rsquo; s Bay - Совершенно новая двухкомнатная квартира, построенная и законченная…
€150,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Qawra, Мальта
6
1
101 м²
5
QAWRA - недавно построенная квартира, с квадратной планировкой и полная естественного света.…
€185,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Буджибба, Мальта
5
1
76 м²
2
BUGIBBA. Недавно отремонтированная и полностью меблированная квартира с двумя спальнями, явл…
€176,000
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Naxxar, Мальта
10
6
340 м²
3
NAXXAR - искусно преобразованный Дом Характер в роскошный дом со всеми современными удобства…
€1,60 млн
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Пентхаус 3 спальни
Меллиха, Мальта
7
3
375 м²
7
Потрясающий, меблированный дуплекс PENTHOUSE с полноразмерным бассейном на крыше & nbsp, с п…
€980,000
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Дом 10 спален
Naxxar, Мальта
10
10
850 м²
NAXXAR - Дом персонажа, расположенный в лучшем районе Наксара, в окружении характера и очаро…
€1,90 млн
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