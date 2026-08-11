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Жилье в Гзире, Мальта

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квартиры
72
72 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Гзира, Мальта
Квартира 1 спальня
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новая однокомнатная квартира продается с высокой степенью отделки, за исключением ванных ком…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высокооконченный пентхаус площадью 350 кв.м., расположенный в этом месте после области Гзира…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Гзира, Мальта
Квартира 1 спальня
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Идеальные инвестиции в аренду, Расположенный в нескольких минутах от эстакады Каппара и всег…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира в Гзира, Мальта
Квартира
Гзира, Мальта
Роскошно закончились мезонеты 3 светлые спальни, 2 современные ванные комнаты. Частный вход,…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 4 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 4
Гзира - хорошая зона. Квартира четвертого этажа с большой кухней, гостиной столовой. 4 спаль…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 3 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый мезонет продается с высокой степенью отделки, за исключением ванных комнат и дверей. П…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 2 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Престижная застройка, расположенная в центре Гзиры, сойди Набережная и остров Маноэль. Этот …
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенный пентхаус, расположенный в этом тихом жилом районе в Гзире. Проживание вк…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
GZIRA, ExcEPTIONAL THREE BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE Замечательная резиденция, предлагающая в…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный пентхаус состоит из большой гостиной, кухни и столовой, ведущей на большую передню…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 2 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенная, высоко законченная и частично меблированная квартира, расположенная оче…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 3 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта недавно законченная квартира в Гзире предлагает идеальное сочетание современного дизайна…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Гзира, Люксури, три спальни для продажи Впечатляющий пентхаус, предлагающий исключительное в…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус в Гзире! Расположенный в нескольких минутах от эстакады Каппара и всего в 5 минутах…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 2 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Гира Редкая возможность приобрести мезонет на первом этаже в этом районе с впечатляющим возв…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 3 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Apartment in Gzira
$682,640
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Квартира 1 спальня в Гзира, Мальта
Квартира 1 спальня
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошно законченная квартира, расположенная в очень хорошем районе в Гзире. Размещение вклю…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
GZIRA - Penthouse Расположенный в отличном положении всего в нескольких шагах от набережной,…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Гзира, Мальта
Квартира 1 спальня
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
По плану Gzira Apartment, в настоящее время 1 спальня, но может быть обновлена до 2 спален. …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 2 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
GZIRA - По плану 2-комнатный наземный этаж Maisonette с задним двором рядом Strand Gzira буд…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Предстоящий высоко законченный двойной передний пентхаус, размером около 227 кв.м с бассейно…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Penthouse в настоящее время планирует продаваться с высокой отделкой, включая ванные комнаты…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 2 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Gzira - Новые апартаменты с 2 спальнями. Открытый план кухни / жизни / обеда, 2 спальни с гл…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошно отделанный пентхаус с 2 спальнями и 1 ванной предлагает современную отделку, частны…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 3 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большая трехкомнатная квартира второго этажа, расположенная в центре в метрах от набережной …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 2 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта элегантная 2-этажная квартира в Гзире предлагает комфортный и удобный образ жизни. С щед…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Гзира, Мальта
Квартира 1 спальня
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новая однокомнатная квартира продается с высокой степенью отделки, за исключением ванных ком…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Главное место в сердце Гзиры. Открытая кухня, гостиная и столовая, предлагающая просторную …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 3 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты и пентхаус предлагаются ранним покупателям для нового строительства в Гзире. Вы …
Цена по запросу
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Квартира в Гзира, Мальта
Квартира
Гзира, Мальта
В настоящее время по плану Ground floor Maisonette расположен в этом тихом жилом районе в Гз…
Цена по запросу
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