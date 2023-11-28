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Жильё в Cospicua, Мальта

1 объект найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Cospicua, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Cospicua, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Опыт Роскошная Жизнь в Каппаре: Изысканная Двухквартирная Вилла для продажи в Элитном Мальте…
€1,10 млн
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