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Дома с садом в Литве

Вильнюс
188
Каунас
102
Клайпеда
28
Паланга
37
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Вильнюс, Литва
Коттедж 2 спальни
Вильнюс, Литва
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок земли площадью 8 соток в Салининках, на улице Кельмийские Сады, 42, с садо…
$48,123
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