Квартиры в новостройках в Литве

Вильнюс
1
Вильнюсский уезд
3
Вильнюсское городское самоуправление
1
Вильнюсский район
2
Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Вильнюс, Литва
от
$118,602
Год сдачи 2022
Дома в Вильнюсе от 67 до 200 кв.м с земельными участками до 22 акров«Прусу Намаи» — поселение в городе Вильнюсе, включающее более 300 жилых и коммерческих единиц. Дома и инфраструктура, расположенные между Тракаем и Вильнюсом, позволяют посетить исторические места и озера, а также получить д…
Застройщик
PRUSU NAMAI
Жилой квартал Žemuogių namai
Жилой квартал Žemuogių namai
Жилой квартал Žemuogių namai
Жилой квартал Žemuogių namai
Жилой квартал Žemuogių namai
Жилой квартал Žemuogių namai
Bajorai, Литва
от
$488,795
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 172 м²
2 объекта недвижимости 2
Дома для качественной жизни! Здесь жителей радует свежий воздух, окружение лесов и зелени, а также возможность быстро и удобно добраться до центра Вильнюса. „Žemuogių namai“ — это красивый и уютный жилой комплекс из четырёх домов, расположенный в тихом районе, вдали от основных улиц. О…
Агентство
Relist
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Lindiniskes, Литва
от
$434,740
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 159 м²
4 объекта недвижимости 4
„Liepų alėja“ — это красивый и уютный жилой квартал, расположенный в тихом районе, рядом с лесом, где можно наслаждаться спокойствием природы и свежим воздухом. Квартал создан для тех, кто ищет спокойное место для жизни в окружении природы, но при этом хочет пользоваться удобствами города. …
Агентство
Relist
