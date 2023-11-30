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Дома в Мариямполе, Литва

7 объектов найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
€60,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
ДОМ на продажу с участком прямо рядом с городом МАРИЯМПОЛЕС, Южный К.! В удобной части город…
€49,900
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Capital
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Дом с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
€38,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Мариямполе, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Мариямполе, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
€156,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Мариямполе, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Мариямполе, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДОМ ВИТАУТО Г., КУМЕЛИОН ОДНИ, ВОС 4 КМ. ИЗ ГОРОДА ЦЕНТРО Дом находится прямо рядом с го…
€68,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Мариямполе, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Мариямполе, Литва
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
€120,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Мариямполе, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Мариямполе, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…
€334,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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