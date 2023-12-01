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Дома в Лентварис, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Лентварис, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Лентварис, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
В ПОТЕРЯХ БАЛЮАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАК, ЭКДЖЕРОВ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯБЛОКОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ИЛИ ИСКЛЮЧ…
€1,50 млн
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Capital
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