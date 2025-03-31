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Дома в Кельме, Литва

2 объекта найдено
Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
A spacious and comfortable house in the center of Kelme - ideal for the family! ------------…
$83,154
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ БОЛЬШОЙ УЧАСТОК 30 АКТОРОВ С ДОМОМ И ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОСТРОЙКАМИ В КЕЛЬМЕ ДОМ НАХОД…
$29,369
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