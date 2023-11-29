ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Жилая
Каунас
Дома
Дома в Каунас, Литва
Дом
Очистить
169 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
348 м²
3
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
348 м²
3
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Local electricity
Каунас, Литва
115 м²
2
€48,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
259 м²
2
€199,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
168 м²
2
€129,999
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с центральным отоплением
Каунас, Литва
437 м²
2
€449,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
204 м²
2
€139,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
224 м²
2
€435,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с Furnace heating
Каунас, Литва
213 м²
2
€156,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Каунас, Литва
354 м²
3
УКАЗАНА НЕОФИЦИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА МАЛЫЙ ДОМ С 8 А. СКЛЫПУ В ВИЛЛИОН, ПИКУЛО Г. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ…
€290,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
130 м²
2
ПОДЕЛИТЬСЯ ERDVUS И КАЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 4 КОМНАТЫ ПОДЛОЦИРОВАННЫЙ ДОМ В ДОМИКАЦИИ. AD…
€219,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Каунас, Литва
37 м²
1
€10,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
174 м²
2
KOTEDG ( BUTAS в двухкомнатном доме ) С 6 РАЗДЕЛОМ АРРИСА ПЕРЕД ОБРАЗЦОМ ОБРАЗЦОВ !!! ------…
€184,999
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
195 м²
2
€269,999
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Каунас, Литва
76 м²
1
€127,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
68 м²
2
€159,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Каунас, Литва
118 м²
1
€211,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Каунас, Литва
103 м²
2
€189,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом
Каунас, Литва
137 м²
1
€239,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с бассейном, с газовым отоплением
Каунас, Литва
320 м²
2
€289,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Каунас, Литва
183 м²
3
€99,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с газовым отоплением
Каунас, Литва
87 м²
2
€307,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
101 м²
2
ОТКРЫТЫЙ ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПУТИК ВАРИАНТ ХОЧЕТ ЖИТЬ ОТ УХОДА! ПРЕИМУЩЕСТВО: - Мелко меб…
€235,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
129 м²
3
*ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ С 10а.+ ЗЕМЛЯ СКЛИПУ В СПАСИБО* В РАСЧЕТЕ СОВЕТА И НЕМУНА В СОВЕТЕ, СО…
€149,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
89 м²
2
ПРОДАНО В МАЛЕНЬКОМ ДОМЕ ДВА ВЫСОКИХ ДОМА В ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДРУЗЬЯХ! В МЕСТЕ ИПАТИРОВАНИ…
€71,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
184 м²
2
В ЖИЗНИ СТЕНЫ У нас есть СОВЕТ, УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛОМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ДОРОГИ И НА 10 МИН. В АВТОМО…
€265,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с интернетом
Каунас, Литва
193 м²
2
В ПЕРСПЕКТИВНОЙ НАЗНАЧЕНИИ, КЛАСС И ПРОЦЕДУРА ДОМА ДВУХ ВЫСОКИХ С ВСЕМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДЛЯ П…
€205,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Local electricity
Каунас, Литва
80 м²
2
€159,999
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
80 м²
2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ УБЫТКА С ХОРОШЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ - У нас есть ваша мысль!!! В СТ…
€142,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
126 м²
2
5MIN АВТОМОБИЛЬ ИЗ ПРОСПЕКТА САВАНОРОВ И - ПОЛНОСТЬЮ РАМИЛЬНЫЙ ЛЕС СТРАНЫ? ДА, В ВОЙНУ, ЭТО …
€211,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Параметры недвижимости в Каунас, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL