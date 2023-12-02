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Дома в Raisteniskes, Литва

4 объекта найдено
Дом с балконом в Raisteniskes, Литва
Дом с балконом
Raisteniskes, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
€319,000
в месяц
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Raisteniskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Raisteniskes, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
€369,900
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Raisteniskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Raisteniskes, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
€289,972
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Raisteniskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Raisteniskes, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
В ПАРТИИ, ЭКОНОМИЧИК, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МОЛОДОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗБРАННЫЙ БЛОКИРОВ…
€329,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Raisteniskes, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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