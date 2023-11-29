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Дома в Панявежис, Литва

26 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
€70,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
€38,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Панявежис, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Панявежис, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ ЧАСТЬ S Живого дома ERDVI. В GATVIEW, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ ЦЕНТР СТРАНЫ ПАНЕВЦИИ…
€165,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Панявежис, Литва
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
€37,000
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Дом с Furnace heating, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ПАЛАТЫ - СЕНАМИЕС Г., В КАНЕВВЬЮ. ПРОДАЖА ДОМАШНЕЙ ЧАСТИ ОБЩИЙ УЧАСТОК 49.33 КВ.М., 2 …
€9,500
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Панявежис, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Панявежис, Литва
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
€295,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€45,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
€65,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
€55,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Панявежис, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Панявежис, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
€188,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
€71,500
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Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением в Панявежис, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
€270,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Живой дом включен в отца рунда, в Каневиче. ОБЩИЙ ГЛАВНЫЙ УЧАСТОК – 150,09 КВ.М. + MANSARDA …
€169,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Панявежис, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА ДОМА С КОММЕРЧЕСКИМ ПАТАЛЛОМ В РАМЫГАЛЕ ОТЦА, КАНЕВВЬЮ. Здание стратегически комфор…
€79,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Панявежис, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Панявежис, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
60 КВ.М. ЧАСТЬ СТРАНЫ НАМО ПАНЕВИШ СИТИ СЕНТРО, ПАЛАНОС Г. ЭТО МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ РАМИ И ПАТОГИ…
€62,000
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Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
ЖИВОЙ ДОМ В G, ПАНЕВЛЕНЦИЯ ТЕКУЩЕГО ДОМА. ГЛАВНЫЙ ПУТЬ: ТРЕБУЕТСЯ КАПИТАЛ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ПО…
€43,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОЖИВАНИИ ГОСУДАРСТВА С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ЗЕМЛИ, МАРГИРИ Г. ДОМ В МЕСТЕ …
€249,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse
Панявежис, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
€79,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Панявежис, Литва
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ С КОММЕРЧЕСКИМ ПАТАЛЬНЫМ ПАНЕВИШ ЦЕНТР ГОРОДА, КЛАССЫ В GATIVE. PUTES MATOMA P…
€175,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Панявежис, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА ДОМАШНЕЙ ЧАСТИ И ДОМА G., НЕВАРЖ РУРС. ПЕРВЫЙ ВЫСОКИЙ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ С БОЛЬШОЙ И…
€40,000
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Дом с Furnace heating, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Живой дом Дом HOME G. С 5 ЗОНАМИ ЗЕМЛЯ СКЛИПУ, ПАНЕВАЛЬНАЯ. ДОМ В ДОМЕ ЖИЗНИ ДОМА, БЕЗОПАСНЫ…
€85,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Панявежис, Литва
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
ЧАСТЬ ДОМА В БЕРМИНАРЕ Г., КАНЕВ. ПРОДАЖА ГЛАВНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО УСТАНОВКИ 45 КВ.М. И ТЕМНАЯ Ч…
€29,000
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Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Панявежис, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Панявежис, Литва
Площадь 396 м²
Количество этажей 2
Живой дом с улицами из искусственного патальпомиса G., В КАНАВЗИДЕ. ДОМ НЕ УБЫТ ОТБОР САЙТА,…
€103,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Панявежис, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ПАНЕВА Р. ОТЛИЧНОСТЬ К. !!! ---------------------------------- Чекенава старая. Да…
€27,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА В СЛОВОЙ ПОЛОВИНЕ, ЦЕНТРАЛЬСКОМ ГОРОДЕ ПАНЧАСА. ДОМ В ОДНОМ ВЫСОКОМ, АКЦИОНЕРНАЯ …
€66,500
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Панявежис, Литва
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
ЧАСТЬ ЖИВОГО ДОМА ( УДАЛЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНО ) ПАНЕВСКИЙ ГОРОД-ЦЕНТР - АЛЬГИРДО В GATVIEW. ВОЗМ…
€35,000
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Параметры недвижимости в Панявежис, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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