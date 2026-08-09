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Дома в Паневежисе, Литва

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10 объектов найдено
Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
79 кв.м. часть дома в Венславишкио г. Паневежис. Земля, принадлежащая части дома - 3,63 века…
$73,036
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Садовый дом у реки Левенс продается в г. Соду, Гассонск, Паневежский район. Контролируемый 7…
$34,123
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА В СЛОВОЙ ПОЛОВИНЕ, ЦЕНТРАЛЬСКОМ ГОРОДЕ ПАНЧАСА. ДОМ В ОДНОМ ВЫСОКОМ, АКЦИОНЕРНАЯ …
$77,094
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
ВОПРОСНЫЙ ПРЕМИУМ В ВИНЕ К. Продажа 124 кв.м. дома с 74 годами жизни. Дом в поле СТОВИЙСКОГО…
$99,546
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Необыкновенная усадьба с участком земли почти 6 га в Паневежском районе, Кракенавос сен., се…
$52,888
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Отправка ЖИВОГО ХАЗАРДА Е. В ЛИУТКЕВИУС ГАТХ, ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ДОМОВУЮ КВАРТЕРУ ЦЕНТРА НЕГОТИА…
$111,120
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 33 м²
Количество этажей 2
Паркидам 1 К. Но в РАМЫГАЛОС ГАТХ, БЕВЕИК МИСТО ЦЕНТР, ДЕЛИВРЕД. "Лучшее - вторая игра, Комм…
$21,654
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Часть дома, проданного 125.30 кв.м. (разделяется вертикально как коттедж) - Пушино г. Паневе…
$159,557
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продажа части жилища в Дж.Тиллинг-Гате, Независимом Центре Циркумсто. Часть головоломки, свя…
$37,610
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Отправка ЖИВОГО ХАЗАРДА С. ДУБТЫ РЕСПУБЛИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В современном состоянии тех…
$219,779
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Параметры недвижимости в Паневежисе, Литва

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