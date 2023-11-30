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Дома в Тракай, Литва

4 объекта найдено
Дом с гаражом в Тракай, Литва
Дом с гаражом
Тракай, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
€259,910
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Capital
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Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
€225,000
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Агентство
Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Тракай, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Тракай, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
УЖЕ СТРОИТЬ! ______ 88aluders - рядом с Тракай, район миллионеров, развивающийся город. Вот …
€169,000
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Capital
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Дом с гаражом, с центральным отоплением в Тракай, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением
Тракай, Литва
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
Просторный дом площадью 246,67 кв.м ждет новых хозяев. Это часть дома с двумя спальнями S. M…
€180,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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