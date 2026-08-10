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Дома в Тракае, Литва

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5 объектов найдено
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
Площадь 756 м²
Количество этажей 3
ПРОЕКТ РАЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПУТЕШЕСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ! На карьере Эфера Общая площадь здания сост…
$869,478
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Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОДГОТОВЛЕННОЕ ЖИЗНИ 19,66 А В ТРАКСАХ А + + энергетический класс, одн…
$375,093
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Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
В ТРАКСОВОЙ АРЕ ИСТОЧНИК ЗЕМЛЯ И ФАРМОВЫХ СТОИТЕЛЕЙ, ПОСТАНОВЛЯЕМЫХ В СЕТИ Отличный выбор д…
$70,601
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Просторный, стратегически спланированный дом с атакой на участок 36а продается в областном п…
$255,047
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Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
Просторный 246,67 кв.м дом ждет новых хозяев. Это часть двухквартирного дома в С. Микулионио…
$188,049
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