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Дома в Вильнюсе, Литва

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140 объектов найдено
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продажа современного одноэтажного дома в Квартале Вильнюм, Фабрико Г. Для тех, кто ищет комф…
$457,972
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Паркидам Классы + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНСТАЛЬТАЦИИ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ИСКЛЮЧИ…
$348,551
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продажа новых домов А + СУБЛОКАТНЫЕ ДОМЫ С ЧАСТЬЮ АПДАЙЛА, ВИЛЬНИУС МИСТЕ, ПРОЕКТ МОДЕРНУС С…
$318,102
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Продажа для разной молодежи, отдельных домов в поле Ищете дом, где вы можете жить без допол…
$369,818
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
$319,618
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продажа новых домов А + СУБЛОКАТНЫЕ ДОМЫ С ЧАСТЬЮ АПДАЙЛА, ВИЛЬНИУС МИСТЕ, ПРОЕКТ МОДЕРНУС С…
$309,824
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Пространство отправления и нормальные 125 знаний. Ищете дом, в котором гармонирует спокойст…
$553,130
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
$310,858
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продажа жилого дома с красивым и первым нетольным городом. Специальные цены на ОТКРЫТЫЕ ДНИ …
$149,433
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
В замке вдали от главных улиц продается недавно построенная деревня A 108 кв.м. двойной дом.…
$237,657
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Новый рынок! Смех одного архитектора отправляется в ПРЕМЬЮ ЖИЗНИ. Первые пользователи уже го…
$214,471
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
Дом продается с 177 кв.м. в Панериаи. Дом расположен в тихом и упорядоченном поселении. Это…
$283,370
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Дом 9 комнат в Вильнюс, Литва
Дом 9 комнат
Вильнюс, Литва
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Просторный, хорошо построенный и полностью оборудованный дом на участке 9 соток. Инфрастр…
$539,910
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Для тех, кто хочет больше покоя и пространства - с собственным двором, террасой и местом для…
$307,097
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Красивые руины Вергувского гидрозаповедника предлагают эксклюзивный 5-комнатный дом площадью…
$1,68 млн
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продажа новых домов А + СУБЛОКАТНЫЕ ДОМЫ С ЧАСТЬЮ АПДАЙЛА, ВИЛЬНИУС МИСТЕ, ПРОЕКТ МОДЕРНУС С…
$303,737
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
$414,738
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Продажа ГЛАССОВ И ЮНОШЕСТВЕННЫХ ДОМОВ В МИРЕ «ПРЕЗЮМЕ ЛАНГУАЖ» В ЖИВОСТОКЕ, ОСТАНОВЬТЕ СТАЦИ…
$460,356
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Отправка 4 капсулы, регистрирующие дом со стабильной аппеляцией! Дом будет передан с заверше…
$526,060
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА ПРАПАННГЫ В ДОМЕХОДНОМ УПРАВЛЕНИИ ЧАРНЕЦКИЙ ДАННЫЙ СИГНАТАР КВАРТЕР! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,…
$521,486
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 798 м²
Количество этажей 3
Продажа индивидуальных строений из 800 знаний. - Одно из самых перспективных мест в Вильнюсе…
$2,31 млн
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
$209,216
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
PILAITAS, MY 12, ROAD TO MIESTO CENTRE, SALE QUALITY INSTALLATIONS, SELECTS and FUNCTIONALLY…
$613,271
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
$365,615
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продажа новых домов А + СУБЛОКАТНЫЕ ДОМЫ С ЧАСТЬЮ АПДАЙЛА, ВИЛЬНИУС МИСТЕ, ПРОЕКТ МОДЕРНУС С…
$318,102
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
$346,707
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
ОБЩАЯ ПРОДАЖА ГЛАССКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ Ищете дом, в котором вы можете поселитьс…
$347,385
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Як, ДЕМЕРУС НАМ В КАЛНАЦИЯХ С МАКСИМНЫМ СЛУГТЕРОМ! Дом в деревне Калненай, это тихий, дружел…
$436,681
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
ОБЯЗАННЫЕ ДЕЗИГНАЦИЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЕЗИГНАЦИИ, КАЧЕСТВА И ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ 4 КАПБА…
$395,180
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
В уже сформировавшемся новом корпусном доме, окруженном лесом, продается ПФЛП АПДАИЛА Двухэт…
$381,111
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Параметры недвижимости в Вильнюсе, Литва

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