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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Paskonys, Литва
116 м²
1
Продается, недостроенный, индивидуальный жилой дом. ЭТО ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ЖИЗН…
€66,000
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Capital
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Дом с гаражом
Зарасай, Литва
182 м²
2
ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ НА ПРОДАЖУ В ЗАРАСАЕ, УЛ. Палауке. 32. Чуть более километра до центра города…
€67,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Jakstiskes I, Литва
116 м²
1
Зарасайский район неделя, 115,65 кв.м продается в поселке Ленгвенишкиу, недалеко от озера Бе…
€45,000
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Capital
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Дом
Degutiske I, Литва
81 м²
1
Продается аккуратная усадьба в селе Дегутишкиу I, Игналинский район. В собственности усадьбы…
€24,600
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Capital
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Дом
Kalnine, Литва
72 м²
1
В Игналинском районе, в деревне Калнин, продается бывшая усадьба. Усадьба предлагает прекрас…
€5,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Baikeliai, Литва
113 м²
1
В Игналинском районе, в селе Байкели, продается аутентичная усадьба с земельным участком 20 …
€50,000
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Дом с асфальтированной дорогой
Pestiniai, Литва
132 м²
2
Большой палец. Хороший стенд площадью 131 кв.м. продается в деревне Варку. усадьба с подлинн…
€27,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Akriemiai, Литва
80 м²
1
В деревне Юрген, Игналинский район. Рядом с лесом, в районе швейцарской местности, продаются…
€14,900
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Zvyriai, Литва
77 м²
2
ERZHIP НЕКОТОРЫЕ ( IGNAL RAJ. ) ТОЛЬКО 50 М. ИЗ ЭРЖИПА. ОЖИДАНИЕ СЛОВА С ЗДАНИЕМ И СЕЛЬСКОХО…
€46,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kalviske, Литва
58 м²
1
Продается в городе Г. 19, Старая Большая часть дня, Игналина р. одноэтажный дом. Дом кирпич,…
€17,500
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Capital
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Дом с центральным отоплением
Ribokiskis, Литва
97 м²
1
Предложение для тех, кто ищет жилой дом или просто усадьбу для отдыха. Красивая ландшафтная …
€28,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kriokslys, Литва
108 м²
1
€127,000
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Capital
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Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой
Siupieniskiai, Литва
126 м²
2
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ПРОЕКТЕ ПРОДАЕТСЯ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ ДОМ В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОЗЕРА АСВЕ…
€239,000
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Capital
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Дом с гаражом
Зарасай, Литва
182 м²
2
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ БОЛЬ В ЗАРАЗАХ, В ожидании Г. 32. Чуть более километра от центра города.…
€65,900
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Дом
Vikonys, Литва
70 м²
1
€53,900
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Дом с асфальтированной дорогой
Аникщяй, Литва
69 м²
2
€69,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с газовым отоплением
Аникщяй, Литва
109 м²
2
€279,000
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Дом
Kalviske, Литва
108 м²
1
€91,800
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением
Gulbine, Литва
305 м²
2
€290,000
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Дом с асфальтированной дорогой
Утена, Литва
77 м²
1
€54,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Утена, Литва
280 м²
2
Представляю на продажу современный и чрезвычайно просторный, комфортной планировки, двухэтаж…
€338,000
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Capital
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Дом
Palaukoja, Литва
113 м²
1
SODY С ДРУЗЬЯМИ НА ТВЕНЧЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ТЕЛЕФОН НЕ МОЖЕТ! Усадьба окружена эксклюзивным и ун…
€6,300
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Capital
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Дом
Marozauka, Литва
51 м²
2
В ЕСТЕСТВЕННОЙ АПСУПТИИ ПЕРСПЕКТИВНАЯ СОДИЯ С БОЛЬШОЙ 5,58 ГА ДУПЛИН R. САВ., КРЕАТИВ К. Ти…
€55,000
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Дом
Slyninka, Литва
53 м²
2
Садовый участок с коттеджем продается в садах в сельской местности Зара в Диткунасе, всего в…
€21,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Laumikoniai, Литва
98 м²
1
Продается усадьба в Дубае, жилой дом площадью 97,94 кв.м с фермерскими зданиями и участком п…
€50,000
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Дом с балконом
Mazeikiai, Литва
83 м²
1
83 КВ ОТНОСИТСЯ К. М ДОМ ДО ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАЗДЕЛОМ МОЛИДОВ, НИЗКИХ ! SODY RANDASED В АП…
€72,000
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Дом
Vikonys, Литва
76 м²
1
СОДИ ДЛЯ ЖЕЛАНИЯ ИМЕТЬ ВАШУ ЛИЧНУЮ КОМНАТУ РАМПЛИ ОЭС. Усадьба находится в живописном месте,…
€39,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Antapusne, Литва
116 м²
1
Продается, недостроенный, индивидуальный жилой дом. ЭТО МЕСТО ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЖИЗНИ С ХОРОШИМ …
€65,000
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Дом с газовым отоплением
Smailiai, Литва
80 м²
1
Мы предлагаем проект дома. Дом современный, удобный, оптимальная зона, удобная прачечная с п…
€95,000
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Дом с гаражом
Giedraiciai, Литва
153 м²
2
ЖИВОЙ ДОМ ( ТЕЛО ) С ОТДЕЛЬНЫМ ЦЕЛЕВОМ ДОМОМ В ПОЛНОСТЬЮ ЕСТЕСТВЕННОМ РАСТЕНИИ ГАЛУОНА, МОЛИ…
€319,000
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