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Дома в Утенский уезд, Литва

45 объектов найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Paskonys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Paskonys, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается, недостроенный, индивидуальный жилой дом. ЭТО ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ЖИЗН…
€66,000
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Дом с гаражом в Зарасай, Литва
Дом с гаражом
Зарасай, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ НА ПРОДАЖУ В ЗАРАСАЕ, УЛ. Палауке. 32. Чуть более километра до центра города…
€67,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Jakstiskes I, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Jakstiskes I, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Зарасайский район неделя, 115,65 кв.м продается в поселке Ленгвенишкиу, недалеко от озера Бе…
€45,000
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Дом в Degutiske I, Литва
Дом
Degutiske I, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продается аккуратная усадьба в селе Дегутишкиу I, Игналинский район. В собственности усадьбы…
€24,600
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Дом в Kalnine, Литва
Дом
Kalnine, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
В Игналинском районе, в деревне Калнин, продается бывшая усадьба. Усадьба предлагает прекрас…
€5,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Baikeliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Baikeliai, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
В Игналинском районе, в селе Байкели, продается аутентичная усадьба с земельным участком 20 …
€50,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Pestiniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Pestiniai, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Большой палец. Хороший стенд площадью 131 кв.м. продается в деревне Варку. усадьба с подлинн…
€27,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Akriemiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Akriemiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
В деревне Юрген, Игналинский район. Рядом с лесом, в районе швейцарской местности, продаются…
€14,900
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Дом с асфальтированной дорогой в Zvyriai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Zvyriai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
ERZHIP НЕКОТОРЫЕ ( IGNAL RAJ. ) ТОЛЬКО 50 М. ИЗ ЭРЖИПА. ОЖИДАНИЕ СЛОВА С ЗДАНИЕМ И СЕЛЬСКОХО…
€46,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Kalviske, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kalviske, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается в городе Г. 19, Старая Большая часть дня, Игналина р. одноэтажный дом. Дом кирпич,…
€17,500
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Дом с центральным отоплением в Ribokiskis, Литва
Дом с центральным отоплением
Ribokiskis, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Предложение для тех, кто ищет жилой дом или просто усадьбу для отдыха. Красивая ландшафтная …
€28,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Kriokslys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kriokslys, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€127,000
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Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой в Siupieniskiai, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой
Siupieniskiai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ПРОЕКТЕ ПРОДАЕТСЯ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ ДОМ В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОЗЕРА АСВЕ…
€239,000
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Дом с гаражом в Зарасай, Литва
Дом с гаражом
Зарасай, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ БОЛЬ В ЗАРАЗАХ, В ожидании Г. 32. Чуть более километра от центра города.…
€65,900
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Дом в Vikonys, Литва
Дом
Vikonys, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
€53,900
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Дом с асфальтированной дорогой в Аникщяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Аникщяй, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
€69,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с газовым отоплением в Аникщяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с газовым отоплением
Аникщяй, Литва
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
€279,000
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Дом в Kalviske, Литва
Дом
Kalviske, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€91,800
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Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением в Gulbine, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением
Gulbine, Литва
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
€290,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Утена, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Утена, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
€54,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Утена, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Утена, Литва
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Представляю на продажу современный и чрезвычайно просторный, комфортной планировки, двухэтаж…
€338,000
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Дом в Palaukoja, Литва
Дом
Palaukoja, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
SODY С ДРУЗЬЯМИ НА ТВЕНЧЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ТЕЛЕФОН НЕ МОЖЕТ! Усадьба окружена эксклюзивным и ун…
€6,300
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Дом в Marozauka, Литва
Дом
Marozauka, Литва
Площадь 51 м²
Количество этажей 2
В ЕСТЕСТВЕННОЙ АПСУПТИИ ПЕРСПЕКТИВНАЯ СОДИЯ С БОЛЬШОЙ 5,58 ГА ДУПЛИН R. САВ., КРЕАТИВ К. Ти…
€55,000
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Дом в Slyninka, Литва
Дом
Slyninka, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 2
Садовый участок с коттеджем продается в садах в сельской местности Зара в Диткунасе, всего в…
€21,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Laumikoniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Laumikoniai, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается усадьба в Дубае, жилой дом площадью 97,94 кв.м с фермерскими зданиями и участком п…
€50,000
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Дом с балконом в Mazeikiai, Литва
Дом с балконом
Mazeikiai, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
83 КВ ОТНОСИТСЯ К. М ДОМ ДО ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАЗДЕЛОМ МОЛИДОВ, НИЗКИХ ! SODY RANDASED В АП…
€72,000
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Дом в Vikonys, Литва
Дом
Vikonys, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
СОДИ ДЛЯ ЖЕЛАНИЯ ИМЕТЬ ВАШУ ЛИЧНУЮ КОМНАТУ РАМПЛИ ОЭС. Усадьба находится в живописном месте,…
€39,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Antapusne, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Antapusne, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается, недостроенный, индивидуальный жилой дом. ЭТО МЕСТО ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЖИЗНИ С ХОРОШИМ …
€65,000
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Дом с газовым отоплением в Smailiai, Литва
Дом с газовым отоплением
Smailiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем проект дома. Дом современный, удобный, оптимальная зона, удобная прачечная с п…
€95,000
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Дом с гаражом в Giedraiciai, Литва
Дом с гаражом
Giedraiciai, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ЖИВОЙ ДОМ ( ТЕЛО ) С ОТДЕЛЬНЫМ ЦЕЛЕВОМ ДОМОМ В ПОЛНОСТЬЮ ЕСТЕСТВЕННОМ РАСТЕНИИ ГАЛУОНА, МОЛИ…
€319,000
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Параметры недвижимости в Утенский уезд, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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