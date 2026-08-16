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Дома в Биржае, Литва

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5 объектов найдено
Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Дом продается с земельными участками в Биржае, Пасвалио г. Площадь дома - 66,03 кв.м. Площад…
$52,169
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Отправка резиденции в республику Гата, Строительные сооружения. У нас есть 3 KAMORIAI, VIRTU…
$42,894
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Отправляем пожилого Намаса Агаро Г., Строители. Дом находится в резиденции домовладений, реа…
$64,651
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
NETOLI GRANT CIRCUMSTO CENTRE с 8 лет. У нас есть все коммуникации MIDAS, за исключением EMA…
$85,477
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
ЖИВЫЙ ДВИЖЕННЫЙ ДВЕ ГРУППЫ, ЗАЯВЛЕННЫЙ В КРИКУМШТАНАХ С ПРОСТРАНСТВОМ 8,15 АРМ. Жилой дом, б…
$91,175
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