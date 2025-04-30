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Дома с бассейном в Литве

Вильнюс
188
Каунас
102
Клайпеда
28
Паланга
37
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12 объектов найдено
Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Sending YOUR LABRENTIONS. The house is located in one of the most desirable Klaipeda microd…
$311,974
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Отправлено на 6,2 недели в домохозяйственную зону! Естественные и смешанные элементы, заклю…
$148,289
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Дом в Молетай, Литва
Дом
Молетай, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Просторный жилой дом площадью 310,83 кв. м с 46,68 земельным участком и сельскохозяйственным…
$112,311
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Дом в Неверонис, Литва
Дом
Неверонис, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Просторный 2-этажный дом с 15-дюймовым участком в Неверонисе - возможность установить дом со…
$135,943
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Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
Площадь 403 м²
Количество этажей 2
For sale, a spacious fully equipped individual house with 25 A plot, inner pool, sauna and s…
$532,812
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
A three -room cottage for sale in a small quarter of private cottages with a heated pool wit…
$255,492
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Дом в Staniunai, Литва
Дом
Staniunai, Литва
Площадь 432 м²
Количество этажей 2
Продажа домового роллинга Г., СТАНДАРТЫ, ИДЕТЕ С ПРОСТРАНСТВОМ Семьи. Домохозяйство сварено,…
$249,159
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
$872,484
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Просторный дом с участком 9 арес с 238,59 кв.м. Этот дом был отремонтирован в 2019 году, поэ…
$284,496
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 449 м²
Количество этажей 3
Просторный дом с собственной зоной отдыха на продажу! Дом идеально подходит для вашей комфо…
$551,477
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Дом в Slienava, Литва
Дом
Slienava, Литва
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Продажа нового, полностью инсталлированного дома с шашлыком в Слотере. СЛУЧАЕВЫЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ …
$319,370
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивное предложение для тех, кто ищет курортного спокойствия недалеко от города: Дом в …
$936,767
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