Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Алитусский уезд
  5. Дома

Дома в Алитусский уезд, Литва

56 объектов найдено
Дом с Furnace heating в Варена, Литва
Дом с Furnace heating
Варена, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
€20,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
€17,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Strielciai, Литва
Дом с Furnace heating
Strielciai, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Уютный 213,19 кв.м на продажу в замечательном природном микрорайоне недалеко от леса Вайсупи…
€152,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
€147,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kolonistai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kolonistai, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
ДОМ КЛАУСА МЕЙ, УКАЗАННЫЙ ВНУТРИ В ЧУДОМ ЗАКОНЕ! КОЛОНИСТ КУРМЕ ( СИМНО СЕН. ) НЕБРАНГИ В…
€13,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой в Daugai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Daugai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ АНТ ВЫСОКОГО ЭКДЖЕРА КРАНТО Это место для вас, если вы мечтаете реализов…
€285,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Local electricity в Strielciai, Литва
Дом с Local electricity
Strielciai, Литва
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
€34,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с центральным отоплением в Алитус, Литва
Дом с центральным отоплением
Алитус, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Это редкая возможность купить отличную недвижимость в самом сердце Алитауса. 5-акровый участ…
€43,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
€269,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЛ ТЕБЯ И ПОЛОН В ДОМЕ ДВУХ ВЫСОТ В ЛИЦЕ ГОРОДА Рациональный дом для семьи, которая хоч…
€165,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В DRUSKINES CURORTE, SENAMESTIVE! ПРОДАЖА ДОМА ОДНОГО ВЫСОКОГО С МА…
€135,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с With furniture, с Domestic equipment в Алитус, Литва
Дом с гаражом, с With furniture, с Domestic equipment
Алитус, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Начните новый этап жизни с этого современного дома, построенного в 2019 году и разработанног…
€150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 558 м²
Количество этажей 2
В ФЛЕЗ ПРЕЗИДЕНТА В ГОРОДСКОМ МЕСТЕ ВЫБРАЕТСЯ ИЛИ ОБМЕН СЕМЬЯ ЭРДУСА! - Просторный двухэтаж…
€165,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture в Senoji Varena, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture
Senoji Varena, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ 1/2 ЦЕНТРА ГОРОДА МЕРКАЛ ТИЛТО ПРОДАЕТСЯ В ДОМЕ, С ДАРТОН 1/2 ЗЕМЛИ, Т.Ю. 7.54 РАЗДЕЛ …
€42,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом в Vilguciai, Литва
Дом с гаражом
Vilguciai, Литва
Площадь 382 м²
Количество этажей 2
€500,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
€37,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с Furnace heating в Norageliai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Norageliai, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Продается просторный двухэтажный жилой дом недалеко от самого большого и известного озера в …
€56,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating в Kaukai I, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Kaukai I, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
€30,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с Furnace heating в Tolkunai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Tolkunai, Литва
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Продается дом с 25.65 а. участок в районе Варена. = = = = = = = = = = = > TAG1>>>>>>> >>>…
€150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Алитус, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Алитус, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
€36,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Kurnenai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Kurnenai, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ANT LIGHT ECJER CRANTO Это место для вас, если вы мечтаете реализовать и…
€169,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой в Norunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Norunai, Литва
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
Продается участок площадью 7,72 га с прудом, коттеджем, частным лесом и разгонным ручьем чер…
€89,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с центральным отоплением в Друскининкай, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением
Друскининкай, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ЗАГОРОДНЫЕ ДРУСКИНЫ, ПРОДАВАЕМЫЙ ДОМ С ПУРТИМИ НЕ ИМЕЮТ ЗАКОНОВЫХ КРАНОВ! __________________…
€135,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Nemunaitis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Nemunaitis, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
На живописных берегах Немуно Винджо одноэтажный дом - настоящая находка для любителей покоя …
€191,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой в Друскининкай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Усадьба с фундаментом дома и наложением рядом с ручьем Ратныч ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продаж…
€35,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Jaskonys, Литва
Дом с Furnace heating
Jaskonys, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Отличное место с красивым расположением в окружении лесов и близлежащих Друскеров - идеально…
€45,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой в Alove, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Alove, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Индивидуальный дом для продажи прямо рядом с Алитаусом. Индивидуальный одноэтажный дом с бол…
€112,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Друскининкай, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Сотовый дом/вид в самом центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 87000 евро Адрес: Миз…
€87,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с бассейном, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Naujokai, Литва
Дом с бассейном, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Naujokai, Литва
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
ЖИВОТНЫЙ ДОМ МИККЛЕАНТЫ, ИСТОЧНИКИ ОЛИТЕЙН ГОРОДА Яркий, уютный дом с просторным внутренним…
€420,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Ilgai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Ilgai, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
СОД С МНОГО ВОДЫ ДЛЯ ВЫБОРОВ ВЫБОРОВ СКАЗЧЕВ, ДЛИННЫХ РЫНКОВ. АЛИТАУС РАЙ. ----------------…
€64,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Алитусский уезд, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти