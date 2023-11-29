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56 объектов найдено
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Дом с Furnace heating
Варена, Литва
68 м²
1
€20,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
48 м²
1
€17,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Strielciai, Литва
213 м²
1
Уютный 213,19 кв.м на продажу в замечательном природном микрорайоне недалеко от леса Вайсупи…
€152,000
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Capital
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Дом
Алитус, Литва
119 м²
1
€147,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kolonistai, Литва
139 м²
1
ДОМ КЛАУСА МЕЙ, УКАЗАННЫЙ ВНУТРИ В ЧУДОМ ЗАКОНЕ! КОЛОНИСТ КУРМЕ ( СИМНО СЕН. ) НЕБРАНГИ В…
€13,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Daugai, Литва
160 м²
2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ АНТ ВЫСОКОГО ЭКДЖЕРА КРАНТО Это место для вас, если вы мечтаете реализов…
€285,000
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Дом с Local electricity
Strielciai, Литва
43 м²
1
€34,000
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Capital
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Дом с центральным отоплением
Алитус, Литва
72 м²
1
Это редкая возможность купить отличную недвижимость в самом сердце Алитауса. 5-акровый участ…
€43,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
327 м²
3
€269,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating
Алитус, Литва
133 м²
2
ПРОДАЛ ТЕБЯ И ПОЛОН В ДОМЕ ДВУХ ВЫСОТ В ЛИЦЕ ГОРОДА Рациональный дом для семьи, которая хоч…
€165,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с With furniture
Друскининкай, Литва
150 м²
1
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В DRUSKINES CURORTE, SENAMESTIVE! ПРОДАЖА ДОМА ОДНОГО ВЫСОКОГО С МА…
€135,000
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Capital
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Дом с гаражом, с With furniture, с Domestic equipment
Алитус, Литва
148 м²
2
Начните новый этап жизни с этого современного дома, построенного в 2019 году и разработанног…
€150,000
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Capital
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Дом
Алитус, Литва
558 м²
2
В ФЛЕЗ ПРЕЗИДЕНТА В ГОРОДСКОМ МЕСТЕ ВЫБРАЕТСЯ ИЛИ ОБМЕН СЕМЬЯ ЭРДУСА! - Просторный двухэтаж…
€165,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с With furniture
Senoji Varena, Литва
48 м²
1
ЧАСТЬ 1/2 ЦЕНТРА ГОРОДА МЕРКАЛ ТИЛТО ПРОДАЕТСЯ В ДОМЕ, С ДАРТОН 1/2 ЗЕМЛИ, Т.Ю. 7.54 РАЗДЕЛ …
€42,999
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Capital
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Дом с гаражом
Vilguciai, Литва
382 м²
2
€500,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Алитус, Литва
70 м²
1
€37,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating
Norageliai, Литва
219 м²
2
Продается просторный двухэтажный жилой дом недалеко от самого большого и известного озера в …
€56,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Kaukai I, Литва
76 м²
1
€30,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating
Tolkunai, Литва
163 м²
2
Продается дом с 25.65 а. участок в районе Варена. = = = = = = = = = = = > TAG1>>>>>>> >>>…
€150,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Алитус, Литва
79 м²
2
€36,500
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Kurnenai, Литва
195 м²
1
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ANT LIGHT ECJER CRANTO Это место для вас, если вы мечтаете реализовать и…
€169,000
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Дом с асфальтированной дорогой
Norunai, Литва
37 м²
1
Продается участок площадью 7,72 га с прудом, коттеджем, частным лесом и разгонным ручьем чер…
€89,000
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Capital
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Дом с гаражом, с центральным отоплением
Друскининкай, Литва
150 м²
2
ЗАГОРОДНЫЕ ДРУСКИНЫ, ПРОДАВАЕМЫЙ ДОМ С ПУРТИМИ НЕ ИМЕЮТ ЗАКОНОВЫХ КРАНОВ! __________________…
€135,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Nemunaitis, Литва
79 м²
1
На живописных берегах Немуно Винджо одноэтажный дом - настоящая находка для любителей покоя …
€191,999
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
113 м²
1
Усадьба с фундаментом дома и наложением рядом с ручьем Ратныч ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продаж…
€35,500
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Capital
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Дом с Furnace heating
Jaskonys, Литва
70 м²
1
Отличное место с красивым расположением в окружении лесов и близлежащих Друскеров - идеально…
€45,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Alove, Литва
80 м²
1
Индивидуальный дом для продажи прямо рядом с Алитаусом. Индивидуальный одноэтажный дом с бол…
€112,500
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Друскининкай, Литва
77 м²
1
Сотовый дом/вид в самом центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 87000 евро Адрес: Миз…
€87,000
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Дом с бассейном, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Naujokai, Литва
271 м²
2
ЖИВОТНЫЙ ДОМ МИККЛЕАНТЫ, ИСТОЧНИКИ ОЛИТЕЙН ГОРОДА Яркий, уютный дом с просторным внутренним…
€420,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Ilgai, Литва
181 м²
2
СОД С МНОГО ВОДЫ ДЛЯ ВЫБОРОВ ВЫБОРОВ СКАЗЧЕВ, ДЛИННЫХ РЫНКОВ. АЛИТАУС РАЙ. ----------------…
€64,900
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