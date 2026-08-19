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Дома в Кедайняе, Литва

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11 объектов найдено
Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Дом продается в Кедайняй, в тихой и упорядоченной части жилого района. Это отличное место дл…
$115,214
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
28 АРМ СМЕЮТСЯ С ДОМОВЫМ КРИЧИНОМ! Эксклюзивная недвижимость продается тем, кто ищет место д…
$44,761
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продажа домов с фамильными постройками в точках, районах G. Части дома на продажу с домашним…
$47,333
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Салес Яукус, Содо Хаусхолд в дороге, Западный подъем. ДОСТУП К СОБСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ НА БАЗЕ…
$29,562
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Отправляем дом с фамильными постройками на базис Ключевого Борда, Информация: Общая площа…
$52,300
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продай свою квартиру. Общий: • Strazdelio g. 27, Kėdainiai; • асфальтированный доступ; • Уча…
$109,315
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Мы продали наш NAM с 20-ти ARM FLAT! В Лчунаве, Кедайняйский район, каменный дом с участком…
$34,405
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Дом продается в особенно тихом месте города Кедайняй, Бабенай, вдали от улицы. Холдинг уютны…
$73,636
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
Лесной дом на продажу в поселке Пасеслио, Alyvų g. Деревянный дом продается 72 кв.м. в тихо…
$30,930
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
СИТАЙ, РОЛЛИНГ И ГРАД Г. 11А ПАРДЖИДАМ НЭМ. На ваших глазах дом, который полностью готов ст…
$277,068
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 1 455 м²
Количество этажей 5
НОГИ ИНВЕСТИЦИИ!!!ПРОДАЕТСЯ НЕОБХОДИМОЕ СТАТ 5 ВЫСОКОЕ С ПРОЕКТАМ МЫ ХОРОШО В ГОНКЕ КРЕСТОВ …
$57,001
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