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Дома в Кедайняй, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом в Кедайняй, Литва
Дом с гаражом
Кедайняй, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ВОЗМОЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ С ПРИНЯТИЕМ К ОБОРУДОВАНИЮ, 1-2 НОМЕРА…
€95,000
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