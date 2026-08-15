Новостройки в Литве

Литва находится на берегу Балтийского моря и обладает большим земельным фондом. Благодаря росту миграции, в стране развивается строительный сектор, и недвижимость в новостройках Литвы становится все более привлекательным вложением для потенциальных инвесторов.
Особенности новой недвижимости от застройщика в Литве
Новое жилье в Литве возводится по нормам и стандартам Европейского союза, которые обязывают использовать современные материалы и технологии. Жилье эффективно сохраняет тепло и устойчиво к ветрам, что актуально для местной погоды.
Новые жилые комплексы строятся после или параллельно развитию местной инфраструктуры, поэтому к моменту сдачи в шаговой доступности уже будут готовы подземные паркинги, детские площадки и зоны отдыха.
При покупке недвижимости в Литве от застройщика клиент получает гарантии на устранение конструктивных дефектов или недочетов отделки. Часто это сопровождается и обслуживанием инженерных сооружений после сдачи объекта.
Цены на новое жилье в Литве
Цены на новостройки Литвы сильно отличаются в зависимости от города и района. Самые низкие цены от €1000 зафиксированы вдали от крупных городов, в небольших городках вроде Тракай и Бирштонаса. В Вильнюсе средняя цена за квадратный метр колеблется от €2000 до €2500 для среднего сегмента и до €3100 в элитном. В Каунасе и Клайпеде стоимость квадратного метра оценивается в €1200–€1500.
Популярные города Литвы для приобретения недвижимости от застройщика
Безусловной жемчужиной является Вильнюс — столица и крупнейший город страны, а также политический, экономический и культурный центр. Здесь расположены ведущие университеты, бизнес-центры и исторические достопримечательности. Но есть и другие интересные города:
- Каунас. Второй по величине город страны, где также расположены важные университеты страны и основные промышленные объекты.
- Клайпеда. Единственный морской порт страны, в котором заключен и промышленный и курортный потенциал Литвы.
- Паланга. Популярный курорт на побережье Балтийского моря. Именно здесь застройщики Литвы развернули бурную деятельность ввиду популярности города как туристического направления.
- Друскининкай. Курортный город на юге Литвы с единственными в стране минеральными источниками и спа-центрами. Подходит для оздоровительного туризма.