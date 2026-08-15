Новостройки в Литве

Литва находится на берегу Балтийского моря и обладает большим земельным фондом. Благодаря росту миграции, в стране развивается строительный сектор, и недвижимость в новостройках Литвы становится все более привлекательным вложением для потенциальных инвесторов.

Особенности новой недвижимости от застройщика в Литве

Новое жилье в Литве возводится по нормам и стандартам Европейского союза, которые обязывают использовать современные материалы и технологии. Жилье эффективно сохраняет тепло и устойчиво к ветрам, что актуально для местной погоды.

Новые жилые комплексы строятся после или параллельно развитию местной инфраструктуры, поэтому к моменту сдачи в шаговой доступности уже будут готовы подземные паркинги, детские площадки и зоны отдыха.

При покупке недвижимости в Литве от застройщика клиент получает гарантии на устранение конструктивных дефектов или недочетов отделки. Часто это сопровождается и обслуживанием инженерных сооружений после сдачи объекта.

Цены на новое жилье в Литве

Цены на новостройки Литвы сильно отличаются в зависимости от города и района. Самые низкие цены от €1000 зафиксированы вдали от крупных городов, в небольших городках вроде Тракай и Бирштонаса. В Вильнюсе средняя цена за квадратный метр колеблется от €2000 до €2500 для среднего сегмента и до €3100 в элитном. В Каунасе и Клайпеде стоимость квадратного метра оценивается в €1200–€1500.

Популярные города Литвы для приобретения недвижимости от застройщика

Безусловной жемчужиной является Вильнюс — столица и крупнейший город страны, а также политический, экономический и культурный центр. Здесь расположены ведущие университеты, бизнес-центры и исторические достопримечательности. Но есть и другие интересные города:

Каунас. Второй по величине город страны, где также расположены важные университеты страны и основные промышленные объекты.

Второй по величине город страны, где также расположены важные университеты страны и основные промышленные объекты. Клайпеда. Единственный морской порт страны, в котором заключен и промышленный и курортный потенциал Литвы.

Единственный морской порт страны, в котором заключен и промышленный и курортный потенциал Литвы. Паланга. Популярный курорт на побережье Балтийского моря. Именно здесь застройщики Литвы развернули бурную деятельность ввиду популярности города как туристического направления.

Популярный курорт на побережье Балтийского моря. Именно здесь застройщики Литвы развернули бурную деятельность ввиду популярности города как туристического направления. Друскининкай. Курортный город на юге Литвы с единственными в стране минеральными источниками и спа-центрами. Подходит для оздоровительного туризма.