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Новостройки в Литве

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Жилой квартал Žemuogių namai
Жилой квартал Žemuogių namai
Жилой квартал Žemuogių namai
Жилой квартал Žemuogių namai
Жилой квартал Žemuogių namai
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Жилой квартал Žemuogių namai
Bajorai, Литва
от
$488,795
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 172 м²
2 объекта недвижимости 2
Дома для качественной жизни! Здесь жителей радует свежий воздух, окружение лесов и зелени, а также возможность быстро и удобно добраться до центра Вильнюса. „Žemuogių namai“ — это красивый и уютный жилой комплекс из четырёх домов, расположенный в тихом районе, вдали от основных улиц. О…
Агентство
Relist
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Коммерция Eksporta 8
Коммерция Eksporta 8
Коммерция Eksporta 8
Коммерция Eksporta 8
Коммерция Eksporta 8
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Коммерция Eksporta 8
Sieciai, Литва
от
$38,582
Год сдачи 2014
Обновилась, отремонтированный жилой комплекс Viesturdārzā. Здание восстановлено по историческим чертежам, при сохранении того времени архитектуры. В строительстве использованы современные материалы и технологии. В комплексе есть охрана и видео наблюдение. Подземный паркинг. Здание находит…
Агентство
REALAT real estate
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Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
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Жилой квартал Liepų alėja
Lindiniskes, Литва
от
$434,740
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 159 м²
4 объекта недвижимости 4
„Liepų alėja“ — это красивый и уютный жилой квартал, расположенный в тихом районе, рядом с лесом, где можно наслаждаться спокойствием природы и свежим воздухом. Квартал создан для тех, кто ищет спокойное место для жизни в окружении природы, но при этом хочет пользоваться удобствами города. …
Агентство
Relist
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IresIres
Коттеджный поселок Prusu Namai
Коттеджный поселок Prusu Namai
Коттеджный поселок Prusu Namai
Коттеджный поселок Prusu Namai
Коттеджный поселок Prusu Namai
Коттеджный поселок Prusu Namai
Вильнюс, Литва
от
$138,045
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 1
"Prūsų namai - жилой проект в Вильнюсе с более чем 300 жилыми и коммерческими зданиями. Расположенные между Тракаем и Вильнюсом, со всей необходимой инфраструктурой, дома позволяют посетить исторические места и озера и добраться до современной жизни центра Вильнюса менее чем за 30 минут. Эфф…
Застройщик
PRUSU NAMAI
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Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
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Жилой квартал Prūsų namai
Вильнюс, Литва
от
$118,602
Год сдачи 2022
Дома в Вильнюсе от 67 до 200 кв.м с земельными участками до 22 акров«Прусу Намаи» — поселение в городе Вильнюсе, включающее более 300 жилых и коммерческих единиц. Дома и инфраструктура, расположенные между Тракаем и Вильнюсом, позволяют посетить исторические места и озера, а также получить д…
Застройщик
PRUSU NAMAI
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Коммерция PARKERS
Коммерция PARKERS
Коммерция PARKERS
Коммерция PARKERS
Коммерция PARKERS
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Коммерция PARKERS
Sieciai, Литва
от
$130,134
Год сдачи 2018
Arhitekts radījis šo ēku ansambli savienojot UNESCO koka arhitektūras mantojumu ar mūsdienu tehnoloģijām un ikdienas dzīvi. Ēku ansambļa priekšgalā slejas dažāda rakstura 19 gs. radīti koka ēku šedevri, kuri kalpos mūsdienu ātrajam dzīves ritmam, turpretim klusā iekšpagalmā slejas 7 stāvu ja…
Агентство
REALAT real estate
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Литва находится на берегу Балтийского моря и обладает большим земельным фондом. Благодаря росту миграции, в стране развивается строительный сектор, и недвижимость в новостройках Литвы становится все более привлекательным вложением для потенциальных инвесторов.

Особенности новой недвижимости от застройщика в Литве

Новое жилье в Литве возводится по нормам и стандартам Европейского союза, которые обязывают использовать современные материалы и технологии. Жилье эффективно сохраняет тепло и устойчиво к ветрам, что актуально для местной погоды.

Новые жилые комплексы строятся после или параллельно развитию местной инфраструктуры, поэтому к моменту сдачи в шаговой доступности уже будут готовы подземные паркинги, детские площадки и зоны отдыха.

При покупке недвижимости в Литве от застройщика клиент получает гарантии на устранение конструктивных дефектов или недочетов отделки. Часто это сопровождается и обслуживанием инженерных сооружений после сдачи объекта.

Цены на новое жилье в Литве

Цены на новостройки Литвы сильно отличаются в зависимости от города и района. Самые низкие цены от €1000 зафиксированы вдали от крупных городов, в небольших городках вроде Тракай и Бирштонаса. В Вильнюсе средняя цена за квадратный метр колеблется от €2000 до €2500 для среднего сегмента и до €3100 в элитном. В Каунасе и Клайпеде стоимость квадратного метра оценивается в €1200–€1500.

Популярные города Литвы для приобретения недвижимости от застройщика

Безусловной жемчужиной является Вильнюс — столица и крупнейший город страны, а также политический, экономический и культурный центр. Здесь расположены ведущие университеты, бизнес-центры и исторические достопримечательности. Но есть и другие интересные города:

  • Каунас. Второй по величине город страны, где также расположены важные университеты страны и основные промышленные объекты. 
  • Клайпеда. Единственный морской порт страны, в котором заключен и промышленный и курортный потенциал Литвы. 
  • Паланга. Популярный курорт на побережье Балтийского моря. Именно здесь застройщики Литвы развернули бурную деятельность ввиду популярности города как туристического направления.
  • Друскининкай. Курортный город на юге Литвы с единственными в стране минеральными источниками и спа-центрами. Подходит для оздоровительного туризма.

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Часто задаваемые вопросы по новостройкам Литвы

Какая средняя цена кв. метра у новой недвижимости в Литве?

Средняя стоимость квадрата в столичных новостройках Вильнюса - 2000-2500 евро. В элитных жилых комплексах цена может достигать 3100 евро. В двух других популярных городах страны - Каунасе и Клайпеде кв. метр оценивается в 1200-1500 евро. В небольших населенных пунктах, таких как Таураге и Зарасай, расценки за квадрат варьируются от 500 до 800 евро.

В каких литовских городах наблюдается наибольший спрос на новое жилье?

Лидер по продажам - столица Вильнюс. Здесь активно распродаются квартиры в новостройках в Литве для личного пользования и сдачи в аренду. Большой спрос также наблюдается на новую недвижимость в живописных городах - Каунасе, Клайпеде и Друскининкае.

Доступны ли квартиры от застройщика в Литве для покупки иностранцам?

Да, все иностранные граждане могут свободно приобретать новую недвижимость в стране, а также сдавать ее в аренду и перепродавать. Количество кв. метров не ограничено. Получать разрешение местных властей на покупку квартиры в жилых комплексах в Литве не требуется.
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