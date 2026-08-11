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Дома в Алитусе, Литва

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14 объектов найдено
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Новый дом с низким номером в районе Видзирио Есть одноэтажный дом. Построен в 2024 году. Пл…
$219,857
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
Продажа нового жилья, Алитос Рей. - Природа в базисе Ищете просторный, качественно построенн…
$149,550
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
Отличный дом для продажи в садовом сообществе «Бержелис», подходящий для зимы. Местная связь…
$73,902
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продажа белого дома в центре Алитауса Мисто - Сейш Гмбх Вы давно мечтали инвестировать в це…
$158,237
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Просторный и светлый 2-этажный дом на улице Гинтаро, Алитус! - Ищете эксклюзивное жилье в Ал…
$145,715
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 318 м²
Количество этажей 2
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 6 HA - PARKAS ALYTAUS RAJONE Настоящая роскошь сегодня измеряетс…
$539,238
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Стратегическое инвестирование в природу Усадьба продается с большим сельскохозяйственным уч…
$98,691
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
ПОДЕЛИТЬСЯ ЧАСТЬ ГЛАВНАЯ АЛИТУДЖЕ!!! Часть дома продается в старом городе Немуно, в стратеги…
$22,869
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Поиск недорогой недвижимости с реальным потенциалом Часть дома площадью 41,79 кв.м. продает…
$21,994
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Аутентичный, отремонтированный дом в Румшишкес, Тополиу г. 25 - с прадой, фермой и возможнос…
$91,585
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
НОВЫЙ ДОМ КВАРТЕРАЛЬНЫЙ К НЕМУНО - Одним из самых красивых и комфортных мест для жизни рядо…
$331,779
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Часть НАМО, отправленная в СЕНАМИОР Часть дома продается в старом городе Силелис г., страте…
$22,669
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Отправка жилого дома в ALYTAUS SENAMIESTAS - RAW G. 15 Если вы ищете уютный дом в старом го…
$69,147
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
КЛАССИРОВАН В ЕБРР, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ В ГОРОДЕ ЛИЦА, В ГОРЯЧЕЙ ЗЕЙДЕ 2008 строительство на пр…
$142,504
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