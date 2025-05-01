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Дома в Вильнюсском уезде, Литва

Вильнюс
186
Тракай
9
Укмерге
9
Raisteniskes
7
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401 объект найдено
Дом в Zemieji Rusokai, Литва
Дом
Zemieji Rusokai, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Паркидам А + + Энергетическое образование, основанное на качественном производстве А + + + Э…
$256,110
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Дом в Darzininkai, Литва
Дом
Darzininkai, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Чрезвычайно красивое место для продажи с PFLP APDAILA двухэтажный 152 кв.м, 5 номеров, двухм…
$335,789
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Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Продажа НЕОБХОДИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОГРАММЫ И ПОСЛЕДОВАНИЯ Дом продается с PILNA PARTY…
$187,814
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Современный, просторный, хорошо спланированный, новый индивидуальный дом в Вильнюсе. Качеств…
$494,008
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Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Продажа НЕОБХОДИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОГРАММЫ И ПОСЛЕДОВАНИЯ Дом продается с PILNA PARTY…
$187,814
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Дом в Seimenai, Литва
Дом
Seimenai, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
УЖЕ ПОСТРОЕН! _______ 88 Алударьяй - город, основанный недалеко от Тракая, в районе миллионе…
$150,593
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 8 м²
Количество этажей 2
Хорошая идея! Коттедж в Matejiškių kalba, Medininkų g! Общая площадь 175,53 кв.м. Всего 19 …
$272,866
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Дом в Jurkiskes, Литва
Дом
Jurkiskes, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Дом площадью 74,43 кв. м. Принципы: - видеокамеры; - Есть сигнализация; - визуальное распол…
$205,200
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Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Продается просторное и рационально посаженное, инновационное строительство, класс энергии ++…
$376,541
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Дом в Naujadvaris, Литва
Дом
Naujadvaris, Литва
Площадь 767 м²
Количество этажей 1
В усадьбе поместья Науядварис в районе Швенчёнис сохранились элементы подлинности усадьбы — …
$386,880
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается жилой дом JAUKUS, ŠILTAS и ŠVIESUS в Вильнюсе. Если вы ищете индивидуальный дом с …
$289,459
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Дом в Darzininkai, Литва
Дом
Darzininkai, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
A fully equipped, high -quality construction individual home is sold in the newly establishe…
$325,124
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Дом в Didieji Gulbinai, Литва
Дом
Didieji Gulbinai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Живые кварталы с уникальной инфраструкцией! Проект создал частную, уютную среду, окруженную …
$336,236
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Looking for an individual, fully equipped dwelling house on the side of the Pavilnis or Kaln…
$243,495
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Сале Яукус, Кималис Нам 4! Это идеальное решение для тех, кто ищет комфорт и готов жить сраз…
$427,500
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Продается жилой дом в лесном, тихом месте! ------------------------------------------------…
$241,783
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Дом в Masionys, Литва
Дом
Masionys, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
$526,968
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Представьте себе жизнь, в которой роскошь смешивается с гармонией природы. Современная архит…
$880,989
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
$445,005
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Если вы хотите найти настоящую гавань мира, этот дом - незаменимый выбор. Посмотрите на него…
$328,982
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 317 м²
Количество этажей 2
Продается UNIQUE с 6 жилыми домами! В 1993 году строительство, спокойная обстановка и приро…
$295,029
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 449 м²
Количество этажей 3
Просторный дом с собственной зоной отдыха на продажу! Дом идеально подходит для вашей комфо…
$551,477
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Отправлено на 6,2 недели в домохозяйственную зону! Естественные и смешанные элементы, заклю…
$148,289
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Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 24 м²
Количество этажей 2
6.43 A plot with garden house Vilkiškės K. Advantages: - renovated garden hut, replaced roo…
$56,259
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Дом в Вильнюсский район, Литва
Дом
Вильнюсский район, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
$283,829
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Дом в Spokine, Литва
Дом
Spokine, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
FOR SALE A HOUSE LOCATED IN A PEACEFUL SURROUNDING! Are you looking for a place that could b…
$98,250
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
НОВЫЙ ДОМ С НЕГОТИАЦИЯМИ ЕРДПЧА В ДОРОЖНОМ ОБЛАСТИ, но НЕ ОТКАЗЫВАЕМЫМ от СЕРДЦЕВ. NETOLESE …
$393,300
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
Здание продается - деревянная квартира жилого дома с наклонной крышей с участком 6,5 бара в …
$221,424
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 14 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА В ПРОЕКТЕ «HILL CITY»! __________ «Hill City» — новый проект в …
$17,374
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Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
В ТРАКСОВОЙ АРЕ ИСТОЧНИК ЗЕМЛЯ И ФАРМОВЫХ СТОИТЕЛЕЙ, ПОСТАНОВЛЯЕМЫХ В СЕТИ Отличный выбор д…
$65,648
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Параметры недвижимости в Вильнюсском уезде, Литва

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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