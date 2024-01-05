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Дома в Шяуляйский уезд, Литва

54 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Гинкунай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Гинкунай, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
ДОМ С УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 15 В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕСТЕ, В ПУШКАХ!  Дом находится …
€70,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Paliesis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Paliesis, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕН КИРПИЧНЫЙ ДОМ С ФЕРМЕРСКИМИ ЗДАНИЯМИ И УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 26 АКРОВ. ПРИ …
€24,500
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Гинкунай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Гинкунай, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
€70,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой в Paliesis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Paliesis, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕН КИРПИЧНЫЙ ДОМ С ФЕРМЕРСКИМИ ЗДАНИЯМИ И УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 26 АКРОВ. ПРИ …
€25,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Jukniske, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Jukniske, Литва
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
€180,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом в Науйойи-Акмяне, Литва
Дом
Науйойи-Акмяне, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
€181,000
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Capital
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Дом в Baisogala, Литва
Дом
Baisogala, Литва
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ НОВОСТРОЕННЫЙ ДОМ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 254 КВ.…
€37,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой в Naisiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Naisiai, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
❗❗❗ Жизнь в Природе Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНИТЬ ИЗ КУПЕ ❗❗❗ СЕЛЬДЕРЕЙНЫЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗ…
€58,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой в Йонишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Йонишкис, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ МАРШРУТ В ДОМЕ, WILLING G. ДОМ В РАМИО МЕСТО, СКЛИП СТРАНА ТАМОЖЕННАЯ, СВЕТНА…
€10,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой в Кельме, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Кельме, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
ПРОДАВАЯ ШАРКИНГ ОДИН ВЫСОКИЙ 181,03 КВ. М. ДОМ С МАНСАРДОЙ, ВЕРАНДОЙ, БАЛКОНИЕМ, ХОЛД-СТРОИ…
€70,000
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Capital
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Дом с гаражом в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
€93,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Radviloniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Radviloniai, Литва
Площадь 1 082 м²
Количество этажей 2
Усадьба Радвилла в районе Радвилишкис – охраняемое государством наследие. Здесь сохранились …
€220,000
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Capital
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Дом в Disliai, Литва
Дом
Disliai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
GOOD PRICE! MAINTAINED SINGLE-STOREY COMPACT HOUSE FOR SALE IN POLONŪI TOWN, RADVILIŠKIS DIS…
€22,900
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Радвилишкис, Литва
Дом с газовым отоплением
Радвилишкис, Литва
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
€154,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 266 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ЧАСТИЧНО МЕБЛИРОВАННЫЙ ДОМ, НЕДАЛЕКО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ШЯУЛИ, В ОЧЕНЬ ТИХОМ…
€190,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Науйойи-Акмяне, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Науйойи-Акмяне, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
€157,000
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Дом с гаражом в Ужвентис, Литва
Дом с гаражом
Ужвентис, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
€42,450
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Дом с асфальтированной дорогой в Шяуляй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Шяуляй, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
❗ ❗ ❗ Жизнь в природе Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ОТ КАРТМЕНТА ❗ ❗ ❗ ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ 98…
€92,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Шяуляй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Шяуляй, Литва
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ПРОДАЖИ ДОМА С ГАРАНОЙ В ФЕР, ТЕРМИНАЛ Г. ✔ доступ к асфальту; ✔ В аккуратном доме …
€49,900
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Papile, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Papile, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
ИЗБРАННЫЙ МОННАМ С ГУАРЕЛИНОМ, ФИЛЛИОНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ, НЕЗАВИСИМОСТЬ G., В…
€32,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Толёчяй, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Толёчяй, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Вы будете первыми хозяевами! ВЫБРАННОЕ КАЧЕСТВО НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ДОМЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО С 8.…
€189,000
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ САДОВЫЙ ДОМ В РАМУНЕ С/Б ШЯУЛЮИ. С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТОКОМ 12 СОТ ====================…
€35,999
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
В КЕЛЬМЕ ПРОДАЕТСЯ БОЛЬШОЙ УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 30 АКРОВ С ДОМОМ И ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОСТРОЙКАМИ ДО…
€33,000
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Capital
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Дом с гаражом в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
НЕМЕЦКИЙ ПРОЕКТ ЗДАНИЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ УДОБНАЯ ПЛАНИРОВКА, ЭКОНОМИЧНАЯ И ТЕПЛАЯ ----------------…
€139,000
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Дом с гаражом в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
€80,000
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Дом с гаражом в Jasiske, Литва
Дом с гаражом
Jasiske, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
В ПУТИ, ERDMS И МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИВОЙ ДОМ ВЫБРАНЫ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛЫ, ТВЕНКИНОВ. …
€125,000
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Дом с гаражом в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
€45,000
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Capital
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Дом с гаражом в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
€260,000
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Дом с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 258 м²
Количество этажей 1
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - МИКРОРАЙН МЕДЛИН, ХОРОШО, РАМИО НА МЕСТЕ, ИЗБРАННЫЙ МЕЙНИЧЕСКИЙ ЖИРНЫЙ Д…
€145,000
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Дом в Bariunai, Литва
Дом
Bariunai, Литва
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
€115,000
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Параметры недвижимости в Шяуляйский уезд, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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