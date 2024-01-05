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54 объекта найдено
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Гинкунай, Литва
87 м²
1
ДОМ С УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 15 В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕСТЕ, В ПУШКАХ! Дом находится …
€70,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Paliesis, Литва
205 м²
1
НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕН КИРПИЧНЫЙ ДОМ С ФЕРМЕРСКИМИ ЗДАНИЯМИ И УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 26 АКРОВ. ПРИ …
€24,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Гинкунай, Литва
87 м²
1
€70,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой
Paliesis, Литва
205 м²
1
НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕН КИРПИЧНЫЙ ДОМ С ФЕРМЕРСКИМИ ЗДАНИЯМИ И УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 26 АКРОВ. ПРИ …
€25,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Jukniske, Литва
221 м²
1
€180,000
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Capital
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Дом
Науйойи-Акмяне, Литва
114 м²
1
€181,000
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Capital
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Дом
Baisogala, Литва
254 м²
2
ПРОДАЕТСЯ НОВОСТРОЕННЫЙ ДОМ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 254 КВ.…
€37,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Naisiai, Литва
93 м²
1
❗❗❗ Жизнь в Природе Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНИТЬ ИЗ КУПЕ ❗❗❗ СЕЛЬДЕРЕЙНЫЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗ…
€58,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Йонишкис, Литва
70 м²
1
ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ МАРШРУТ В ДОМЕ, WILLING G. ДОМ В РАМИО МЕСТО, СКЛИП СТРАНА ТАМОЖЕННАЯ, СВЕТНА…
€10,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Кельме, Литва
181 м²
1
ПРОДАВАЯ ШАРКИНГ ОДИН ВЫСОКИЙ 181,03 КВ. М. ДОМ С МАНСАРДОЙ, ВЕРАНДОЙ, БАЛКОНИЕМ, ХОЛД-СТРОИ…
€70,000
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Capital
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Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
192 м²
2
€93,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Radviloniai, Литва
1 082 м²
2
Усадьба Радвилла в районе Радвилишкис – охраняемое государством наследие. Здесь сохранились …
€220,000
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Capital
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Дом
Disliai, Литва
62 м²
1
GOOD PRICE! MAINTAINED SINGLE-STOREY COMPACT HOUSE FOR SALE IN POLONŪI TOWN, RADVILIŠKIS DIS…
€22,900
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Радвилишкис, Литва
325 м²
2
€154,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
266 м²
1
ПРОДАЕТСЯ ЧАСТИЧНО МЕБЛИРОВАННЫЙ ДОМ, НЕДАЛЕКО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ШЯУЛИ, В ОЧЕНЬ ТИХОМ…
€190,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Науйойи-Акмяне, Литва
146 м²
1
€157,000
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Capital
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Дом с гаражом
Ужвентис, Литва
81 м²
2
€42,450
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Шяуляй, Литва
99 м²
1
❗ ❗ ❗ Жизнь в природе Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ОТ КАРТМЕНТА ❗ ❗ ❗ ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ 98…
€92,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Шяуляй, Литва
44 м²
1
ЧАСТЬ ПРОДАЖИ ДОМА С ГАРАНОЙ В ФЕР, ТЕРМИНАЛ Г. ✔ доступ к асфальту; ✔ В аккуратном доме …
€49,900
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Papile, Литва
178 м²
1
ИЗБРАННЫЙ МОННАМ С ГУАРЕЛИНОМ, ФИЛЛИОНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ, НЕЗАВИСИМОСТЬ G., В…
€32,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Толёчяй, Литва
130 м²
1
Вы будете первыми хозяевами! ВЫБРАННОЕ КАЧЕСТВО НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ДОМЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО С 8.…
€189,000
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Capital
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Дом
Шяуляй, Литва
68 м²
2
ПРОДАЕТСЯ САДОВЫЙ ДОМ В РАМУНЕ С/Б ШЯУЛЮИ. С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТОКОМ 12 СОТ ====================…
€35,999
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Capital
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Дом
Кельме, Литва
42 м²
1
В КЕЛЬМЕ ПРОДАЕТСЯ БОЛЬШОЙ УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 30 АКРОВ С ДОМОМ И ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОСТРОЙКАМИ ДО…
€33,000
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Capital
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Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
290 м²
2
НЕМЕЦКИЙ ПРОЕКТ ЗДАНИЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ УДОБНАЯ ПЛАНИРОВКА, ЭКОНОМИЧНАЯ И ТЕПЛАЯ ----------------…
€139,000
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Capital
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Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
245 м²
2
€80,000
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Capital
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Дом с гаражом
Jasiske, Литва
162 м²
2
В ПУТИ, ERDMS И МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИВОЙ ДОМ ВЫБРАНЫ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛЫ, ТВЕНКИНОВ. …
€125,000
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Capital
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Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
169 м²
2
€45,000
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Capital
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Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
271 м²
1
€260,000
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Дом с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
258 м²
1
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - МИКРОРАЙН МЕДЛИН, ХОРОШО, РАМИО НА МЕСТЕ, ИЗБРАННЫЙ МЕЙНИЧЕСКИЙ ЖИРНЫЙ Д…
€145,000
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Дом
Bariunai, Литва
161 м²
1
€115,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Шяуляйский уезд, Литва
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