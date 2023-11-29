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Дома в Укмерге, Литва

8 объектов найдено
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Укмерге, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
€67,000
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Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Укмерге, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
€79,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Укмерге, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Укмерге, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
€52,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Укмерге, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
ИНДИВИДУУМ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В ГОРОДЕ УКМЕРГИ, MATIN MARKET G., ПОСЛЕДНИЙ И ШАРНИРНЫЙ ДЛЯ ПИКУПАН…
€285,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Укмерге, Литва
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
В центральной части города Укмерге, на улице Делитва, на продажу выставлен жилой дом с прост…
€75,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Укмерге, Литва
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
218 Кв.м. Новостройка с почти 10 акрами участка продается на одном из самых солидных мест в …
€225,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Укмерге, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
В Укмерге на ул. Путина продается двухэтажный кирпичный дом со зданием 8 века. земельный уча…
€80,000
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Дом с Furnace heating в Укмерге, Литва
Дом с Furnace heating
Укмерге, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
SODYBA на продажу с участком почти 7 га в деревне Мейхен. ----------------------------------…
€145,000
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