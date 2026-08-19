Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Укмерге
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Укмерге, Литва

;
10 объектов найдено
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Vyšnių g. Укмерге м. дом с фермерским зданием продается в 152,54 кв.м. М. Описание жилого д…
$99,675
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Tvarkai, Литва
Дом
Tvarkai, Литва
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продажа космического дома на дороге природы - Великобритания • Адрес: Vytauto g., Dukstyna,…
$346,103
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
11,5 участок СОДО с домом и сауной в садовом сообществе УКМЕРГЕ «Единство». ----------------…
$27,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом в Varine, Литва
Дом
Varine, Литва
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Полностью меблированный скандинавский интерьер 3-комнатные дома в Alionių kalba, Укмерге рай…
$144,797
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Varine, Литва
Дом
Varine, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Полностью меблированный скандинавский интерьер 3-комнатные дома в Alionių kalba, Укмерге рай…
$194,321
Оставить заявку
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
A + + CLASS NAM PROJECT NOVA NAMAI UKERGIA - NEW G. Современное, качественное здание одноэт…
$295,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
2 этажа 105,18 кв.м. дом на продажу Sewage Street, Ukmerge. Общий: - Адрес: Sekosių g., Ukme…
$95,820
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
В Укмерге, на улице Тайкос, кирпичный жилой дом с земельным участком 7,29 века. Это отличный…
$82,411
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Новый строительный дом в центре Великобритании. Это прекрасная возможность приобрести и оф…
$222,025
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 322 м²
Количество этажей 2
Продажа производится в ERDVUS NAM с 15-барным участком в UKMRV. ----------------------------…
$239,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти