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Инвестиционная недвижимость в Литве

коммерческая недвижимость
297
готовый бизнес
3
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Паланга, Литва
Инвестиционная 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паланга, Литва
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в эксклюзивном месте Паланги, рядом с морем и Ботаническим парком. Это пр…
€780,000
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Инвестиционная со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Вильнюс, Литва
Инвестиционная со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Вильнюс, Литва
Площадь 330 м²
ПРОДАЕТСЯ 5 КВАРТИР В ОДНОМ С ОТДЕЛЬНЫМ ПОДЪЕЗДОМ В ВИЛЬНЮСЕ Продаются жилой комплекс, в …
€890,000
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