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Дома в Birstonas, Литва

5 объектов найдено
Дом в Birstonas, Литва
Дом
Birstonas, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
€259,910
в месяц
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Birstonas, Литва
Дом с газовым отоплением
Birstonas, Литва
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
В МЕСТЕ BIRSTON CURORTO RAMIO ПРОБАНГУС ВЫБРАН, ДОМ УЧРЕЖДЕН В КАЧЕСТВЕ. Эксклюзивный дом в…
€990,000
в месяц
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Birstonas, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Birstonas, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
ВАШ ВЫБОР ЖИТЬ В КУРОРТЕ - ПОЖАЛУЙСТА! ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ В РАМИО БИРСТОНСКИХ КУРОРТОВ…
€160,000
в месяц
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Birstonas, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Birstonas, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Продается полностью оборудованный коттедж энергетического класса A +, окруженный природой, с…
€329,000
в месяц
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Birstonas, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Birstonas, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Проигрывание в городе Шестого города с Гарелином и большими 18.18 A. ЗЕМЛЯ СКЛИПУ. ПОЛНАЯ И…
€334,999
в месяц
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Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Birstonas, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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