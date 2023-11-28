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Дуплексы в Литве

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3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка в Клайпедский район, Литва
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка
Клайпедский район, Литва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Шлапшиле, улица Žvyro ( бывшая Мемельская зона ), уютный, …
€174,000
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Агентство
Memelhaus
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Lietuvių
+37065923883 lukas.memelhaus@gmail.com
Дуплекс 4 спальни в Truseliai, Литва
Дуплекс 4 спальни
Truseliai, Литва
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Трушеляй, улица Лазды 12 ( бывший Мемель площадь ) полност…
€129,000
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Агентство
Memelhaus
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Lietuvių
+37065923883 lukas.memelhaus@gmail.com
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с парковка в Паланга, Литва
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с парковка
Паланга, Литва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, город Паланга, ул. Иподром. Двухквартирный дом с частичным завершением в очень популя…
€250,000
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Агентство
Memelhaus
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Lietuvių
+37065923883 lukas.memelhaus@gmail.com

Параметры недвижимости в Литве

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