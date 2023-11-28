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Квартиры в Литве

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1 139 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Вильнюс, Литва
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
Продается светлая и аккуратная 2-комнатная квартира в Н.Вильне. Квартира удобно спланиров…
€65,000
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Квартира 2 спальни в Вильнюс, Литва
Квартира 2 спальни
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
"Prūsų Namai" Дома и квартиры на продажу в Вильнюсе  "«Prūsų Namai» - это проект по разви…
€132,000
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Застройщик
PRUSU NAMAI
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37066880540 Info@prusunamai.lt
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Клайпеда, Литва
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/4
Apartament is in centre of city, close to old town. Near is shops, schools.... everything yo…
€160,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Вильнюс, Литва
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
€95,999
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
€72,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
€72,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Girionys, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Girionys, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
€86,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37069811166 regimantas.malakas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
€67,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37069995247 gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
€75,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37065770076 ruslanas.fiodorovas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
€78,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067622040 darius.daugela@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/9
€85,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067763777 giedre.lekaviciene@capital.lt
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
€268,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37066530444 giedre.paukste@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 7/9
€165,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/5
€52,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37062114223 marius.jankauskas@capital.lt
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Central collector в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Central collector
Вильнюс, Литва
Комнаты 4
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
€185,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37065215210 vaidas.adlys@capital.lt
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 9/9
€190,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068423411 linas.juzumas@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
€120,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37064063100 renata.ardzijauske@capital.lt
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Monolithic в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Monolithic
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/12
€94,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37061380421 laurynas.vosylius@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/3
€450,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37061380421 laurynas.vosylius@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
€92,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068113686 inga.lialiene@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, без ремонта, с Central collector в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, без ремонта, с Central collector
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 2/9
€99,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067590968 dmitrij.presnov@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/9
€87,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068927985 tomas.rusakas@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/9
€126,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068927985 tomas.rusakas@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с With furniture в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с With furniture
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 10/12
€149,950
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068642229 justas.pranskaitis@capital.lt
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Этаж 1/3
€167,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37069907595 gina.mackeviciene@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/5
€25,400
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37060122201 ligitas.bernatavicius@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
€79,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/9
€30,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37060063063 eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Квартира 4 комнаты с Fitted, с Central collector, с Construction Monolithic в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с Fitted, с Central collector, с Construction Monolithic
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 15/16
€585,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37064606927 vytautas.meilus@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Knitiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Knitiskiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
€29,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37065576871 aurika.briede@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Литве

с видом на море
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