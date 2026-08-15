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Квартиры в Литве

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742 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
Продажа частичной апдейлы в новом, исключительном качестве в море! Откройте для себя новый …
$240,656
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивная возможность в престижном Каунасе: кусочек истории с потрясающей панорамой! Част…
$109,684
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/2
Подтвержденные и проверенные процедуры, но стратегия в частной ситуации - питание! СТРАНЫ ПР…
$91,310
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Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
ЧТО ХОРОШО, ЭТО КАЧЕСТВО И МЕНЬШЕ МЕСТО ЖИТЬ !!! Вы будете жить одновременно в многовековом…
$189,508
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Квартира 3 комнаты в Йонишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Йонишкис, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
PARKYDAM 3 K. BUTAS JONISKIO MIESTO Center Принципы: Фармакологические свойства удобное рас…
$81,968
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 27 м²
Этаж 1/4
Продажа фоток в новых продуктах питания, слушание Принципы: + энергетический класс; Объем ц…
$113,593
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
ВИНЕГЕ - ПРОЕКТ МАЙОР 2020 В ЛИТУАНИИ! В новом жилом проекте для малоэтажного строительства…
$189,335
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Квартира 5 комнат в Pakruojis, Литва
Квартира 5 комнат
Pakruojis, Литва
Число комнат 5
Площадь 77 м²
Этаж 1/3
Продано 4 кабеля, но в дороге, смех G9! Ищете комфортное и просторное жилье для семьи? Эта …
$67,674
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Квартира 4 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 4 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$212,528
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
ТРИ – гармоничная интеграция проекта в любимый всеми Антакальнисский район, новообразованный…
$95,063
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивные апартаменты для тех, кто ценит комфорт и аутентичность Старого города. Здесь ка…
$721,768
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Квартира 2 комнаты в Утена, Литва
Квартира 2 комнаты
Утена, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Местонахождение❗️Вторник, 7 апреля, 17-19. Вы должны зарегистрироваться! Тель или e-mail: .…
$89,994
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Квартира 3 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 3 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 7/9
В Йонве г-н Вестерн Г. Продажа пространства 3-м местам их штаба. Квартира, которая удобно с…
$102,598
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Ищете удобное место в Каунасе? Чувствительность, свет и комфорт в одном месте - Ваш новый д…
$122,401
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Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 4
Площадь 68 м²
Этаж 1/12
Квартира на продажу 67,74 кв.м. 4 кмбр. ОПИСАНИЕ Буто: . Площадь - 67,74 кв.м. . Высоко - 1…
$137,700
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Квартира 3 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
Продажа 3-х карбоновых конструкций 3 номера квартиры в аренду в Паланге. Дом - всего из 7 кв…
$144,006
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продано 3 кабинки с 3,74 а в коробках! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$148,391
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Продажа 3 Камбалы G. 4, Инновации! Квартира имеет просторную общую, кухонную зону, ванную к…
$91,167
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Квартира 3 комнаты в Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$174,275
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ПРОСТРАНСТВО 3 К. Но в природе 94,84 кв.м, 3 комнаты квартиры на продажу …
$192,995
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Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 4/5
4 номера квартиры на продажу в Калниечяйском районе - Гелезинио Вилко г. Квартира находится …
$161,508
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Квартира 2 комнаты в Варена, Литва
Квартира 2 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
ПАРКИДАМ 48.53 КВ.М, 2 ДОМЕХОЛДА В НОВОЙ ДИФЕРЕНТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ, А + + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТН…
$120,915
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Квартира 3 комнаты в Narepai, Литва
Квартира 3 комнаты
Narepai, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
3 Клетки были с Тереей и Жидкостью - Задачи 3 номера квартиры на продажу в стратегически уд…
$219,603
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Квартира 1 комната в Papiskiai, Литва
Квартира 1 комната
Papiskiai, Литва
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Апартаменты в зеленом квартале напротив Бурдж…
$691,275
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Квартира 4 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 4 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$212,528
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
Квартира для продажи в центре Вильнюса, недалеко от цветочного рынка Бассанавичюс. Отличная…
$210,618
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Квартира 3 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$129,454
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Квартира 1 комната в Пакруойис, Литва
Квартира 1 комната
Пакруойис, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Легкая 1-комнатная квартира в аренду в удобном месте в городе Пакруодзис. Квартира находится…
$18,549
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
В центре Вильнюса, в престижном месте, продается квартира в хорошем состоянии! Отличное мест…
$405,756
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/4
КАМБОДИУМ ПРОДАЖИ И КАЧЕСТВЕННОСТИ, НО ПОСЛЕДНИЙ Идеальный выбор для тех, кто ищет функциона…
$143,456
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