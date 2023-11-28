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1 139 объектов найдено
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Вильнюс, Литва
2
1
33 м²
3/5
Продается светлая и аккуратная 2-комнатная квартира в Н.Вильне. Квартира удобно спланиров…
€65,000
2
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Квартира 2 спальни
Вильнюс, Литва
2
1
82 м²
"Prūsų Namai" Дома и квартиры на продажу в Вильнюсе "«Prūsų Namai» - это проект по разви…
€132,000
1
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Застройщик
PRUSU NAMAI
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37066880540
Info@prusunamai.lt
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Клайпеда, Литва
3
1
39 м²
4/4
Apartament is in centre of city, close to old town. Near is shops, schools.... everything yo…
€160,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Вильнюс, Литва
2
1
44 м²
4/5
€95,999
1
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
3
60 м²
9/9
€72,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
3
60 м²
9/9
€72,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Girionys, Литва
3
65 м²
3/4
€86,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37069811166
regimantas.malakas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
2
52 м²
7/9
€67,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37069995247
gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
2
49 м²
5/5
€75,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37065770076
ruslanas.fiodorovas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
2
51 м²
1/5
€78,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067622040
darius.daugela@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
2
50 м²
5/9
€85,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067763777
giedre.lekaviciene@capital.lt
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
3
69 м²
5/5
€268,500
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37066530444
giedre.paukste@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
3
75 м²
7/9
€165,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
1
33 м²
4/5
€52,500
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37062114223
marius.jankauskas@capital.lt
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Central collector
Вильнюс, Литва
4
42 м²
2/5
€185,000
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Capital
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+37065215210
vaidas.adlys@capital.lt
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Вильнюс, Литва
3
80 м²
9/9
€190,000
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Capital
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+37068423411
linas.juzumas@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
2
61 м²
2/5
€120,000
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Capital
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+37064063100
renata.ardzijauske@capital.lt
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Monolithic
Вильнюс, Литва
2
47 м²
2/12
€94,000
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Capital
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+37061380421
laurynas.vosylius@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Вильнюс, Литва
3
68 м²
2/3
€450,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37061380421
laurynas.vosylius@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
3
63 м²
2/5
€92,000
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Capital
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+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, без ремонта, с Central collector
Вильнюс, Литва
2
36 м²
2/9
€99,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067590968
dmitrij.presnov@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
1
33 м²
8/9
€87,500
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068927985
tomas.rusakas@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
1
32 м²
5/9
€126,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068927985
tomas.rusakas@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с With furniture
Вильнюс, Литва
2
50 м²
10/12
€149,950
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068642229
justas.pranskaitis@capital.lt
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
4
86 м²
1/3
€167,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37069907595
gina.mackeviciene@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick
Алитус, Литва
1
25 м²
2/5
€25,400
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37060122201
ligitas.bernatavicius@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Каунас, Литва
2
51 м²
3/5
€79,900
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
1
32 м²
8/9
€30,500
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37060063063
eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Квартира 4 комнаты с Fitted, с Central collector, с Construction Monolithic
Каунас, Литва
4
140 м²
15/16
€585,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37064606927
vytautas.meilus@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Knitiskiai, Литва
2
46 м²
1/4
€29,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37065576871
aurika.briede@capitalrealty.com
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